Блогер: «Саакашвили все-таки удалил свой пост, когда получил нагоняй от украинцев»

Мирослав Олешко, известный украинский блогер, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что Михаил Саакашвили у себя в Фейсбуке разместил пост Януша Микке, поддерживающего «борьбу грузинского политика в Украине», сообщает replyua.net.
«Януш Микке добавлен в базу Центра Миротворец в 2015 году, значится как: «Сознательное нарушение Государственной границы Украины. Антиукраинская пропаганда в интересах российского оккупанта.
Поддержка оккупационного режима в АР Крым. Въезд на территорию Украины запрещен СБУ». Януш Микке сфотографировался вместе с агентом ФСБ и пособником оккупантов Аксеновым», - отмечает Олешко.
По его словам, лишь спустя пять часов политик свой пост удалил, но только после того, как получил нагоняй от украинцев, однако за пост Саакашвили даже не извинился, поскольку на это не хватило смелости. Блогер напоминает, что, как и Микке, Саакашвили уже внесли в базу «Миротворца», и уже давно пора не только депортировать его из нашей страны, но и запретить въезд на территорию Украины.