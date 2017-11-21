Журналист: «В Польше заняты поиском «руки Кремля»

Журналист Нового времени Иван Яковина в своем блоге сообщает о том, что в Польше приступили к поиску «руки Кремля», информирует replyua.net.
По его словам, «руку» уже нашли – Дональд Туск, глава Евросовета, сделал заявление о том, что действующее руководство Польши как раз и является это самой «рукой Кремля». «Руководители Польши, впрочем, не вполне согласны с такой постановкой вопроса. Туску с гневом ответил целый ряд польских лидеров. Мне лично понравится ответ сенатора Станислава Карчевского. Он выдвинул теорию о том, что глава Евросовета «ударился головой об стену», что и сказалось на его суждениях», - отмечает корреспондент.
По его словам, в этих разговорах он выступает на стороне главы Евросовета, поскольку в последнее время польское правительство показывает весьма экстравагантное поведение, однако вряд ли может быть «рукой Кремля», ведь валять дурака можно и не получив кремлевской лицензии. Этим правительство, по мнению Яковины, занимается исключительно по собственной инициативе.