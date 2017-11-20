валюта
Спецтема«Уже сегодня»: ученые рекомендуют готовиться к концу света

Саакашвили поддерживает польский евродепутат, который фотографируется с Аксеновым

Саакашвили поддерживает польский евродепутат, который фотографируется с Аксеновым
Михеил Саакашвили на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором цитирует польского евродепутата Януша Микке, который поддерживает «борьбу Саакашвили в Украине». Януш Микке добавлен в базу Центра Миротворец в 2015 году, значится как: «Сознательное нарушение Государственной границы Украины. Антиукраинская пропаганда в интересах российского оккупанта. Поддержка оккупационного режима в АР Крым. Въезд на территорию Украины запрещен СБУ». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Мирослав Олешко.

По его словам, Януш Микке сфотографировался вместе с агентом ФСБ и пособником оккупантов Аксеновым. Лишь через 5 часов Саакашвили стер свой пост, получив нагоняй от украинцев, но извинится смелости не хватило.

Блогер отмечает, Саакашвили как и его коллега Микке тоже добавлен на сайт Миротворец, пора бы его так же депортировать и запретить въезд в Украину. Олешко напоминает, днями ранее Саакашвили публиковал ссылку на террористический канал «Навигатор», который пиарил его любимого.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: У русских и сепаратистов истерика, связанная с Порошенко, – журналистка

Срочно: «Уже сегодня»: ученые рекомендуют готовиться к концу света
Важное за сутки
20 ноя 2017
7915

Блогер: герой Саакашвили и помощник Семенченко оказался героем ФСБ

Известный украинский блогер Александр Палий в своем «Фейсбуке» обнародовал достаточно интересную информацию, которая раскрывает тайну того, что герой Михаила Саакашвили, вокруг выдворения которого

20 ноя 2017
5162

Украинская журналистка ответила русским: между нами Крым. И это надолго. Никакой любви не будет

Сейчас в Украине вовсю обсуждается вопрос вводить ли визовый режим с Россией, сотрудничать ли с теми россиянами, которые придерживаются нейтралитета или не поддерживают позицию Кремля. Возможны ли

20 ноя 2017
4773

Журналист: В Крыму Путин стал причастен к очень рискованной для себя истории

Президент РФ Путин прибыл в оккупированный украинский Крым, чтобы открыть там памятник императору Александру III, чем стал причастен к очень рискованной для него истории. Как передает replyua.net, об

Последние новости

Ахеджаков: Тимошенко передала фуру теплых вещей бойцам на фронт, а Лещенко раскрыл всю правду про расписки Григоришину

Саакашвили поддерживает польский евродепутат, который фотографируется с Аксеновым

Меркель поставили ультиматум: либо мировая с Россией, либо перевыборы

Политолог: укроповцы опять переиграли самих себя

Сазонов: не удается нам пока избавиться от ленточек, которые так и затягивают обратно в «совок»

В Беларуси в очередной раз задержали гражданина Украины, - МИД

У Тимошенко и Саакашвили сегодня знаковый день, – политолог

В Польше обвинили Бандеру в Волынской трагедии

Кремлевский фейк о воровстве семьи Порошенко пришелся по нраву и украинским СМИ

Казанский: еще к одному любителю «ДНР» вскоре может наведаться «украинская ДРГ»

ГПУ больше не сможет расследовать преступления

Доник: вам всем нужны такие герои-авантюристы, которые съехались чисто в мутной воде рыбку половить?

Дипломат рассказал, что ждет Германию после того, как Меркель не смогла собрать коалицию

Дипломат: политтехнологи отрабатывают свои деньги, движение Саакашвили может стать по-настоящему массовым

Блогер: герой Саакашвили и помощник Семенченко оказался героем ФСБ

У русских и сепаратистов истерика, связанная с Порошенко, – журналистка

Климкин развенчал миф Путина о независимых защитниках Донбасса

Блогер: коррупция стала не только средством обогащения, но и средством агитации «поборем коррупцию, голосуйте за нас!»

Журналист: В Крыму Путин стал причастен к очень рискованной для себя истории

Столтенберг заверил, что НАТО готово достойно ответить на силовой удар с Востока

 Новости за день