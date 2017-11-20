Саакашвили поддерживает польский евродепутат, который фотографируется с Аксеновым

Михеил Саакашвили на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором цитирует польского евродепутата Януша Микке, который поддерживает «борьбу Саакашвили в Украине». Януш Микке добавлен в базу Центра Миротворец в 2015 году, значится как: «Сознательное нарушение Государственной границы Украины. Антиукраинская пропаганда в интересах российского оккупанта. Поддержка оккупационного режима в АР Крым. Въезд на территорию Украины запрещен СБУ». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Мирослав Олешко.
По его словам, Януш Микке сфотографировался вместе с агентом ФСБ и пособником оккупантов Аксеновым. Лишь через 5 часов Саакашвили стер свой пост, получив нагоняй от украинцев, но извинится смелости не хватило.
Блогер отмечает, Саакашвили как и его коллега Микке тоже добавлен на сайт Миротворец, пора бы его так же депортировать и запретить въезд в Украину. Олешко напоминает, днями ранее Саакашвили публиковал ссылку на террористический канал «Навигатор», который пиарил его любимого.