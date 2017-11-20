валюта
Спецтема«Уже сегодня»: ученые рекомендуют готовиться к концу света

Политолог: укроповцы опять переиграли самих себя

Политолог: укроповцы опять переиграли самих себя
Нардеп из УКРОПа Виталий Куприй в Facebook решил похвастаться, что это именно благодаря его инициативе и его заявлению НАБУ начало расследование «Роттердам+». Потому как формула, по его мнению, «корупційна оборудка, завдяки якій у багатьох оселях українців досі не включено централізоване опалення».

Как отметил политолог Алексей Голобуцкий, при этом Куприй не потрудился сделать маленькое уточнение из нескольких сносок. Во-первых, «Роттердам+» к отоплению отношения не имеет, поскольку отопление и горячая вода в подавляющем большинстве населенных пунктов – это газ, а «Роттердам+» это формула для угля, из которого на ТЭС электроэнергию производят, но даже в электроэнергии «Роттердам+» влияет только на небытовых производителей. Во-вторых, на население никакой «Роттердам» не распространяется. В НКРЭКУ и Минэнергоугля об этом уже устали заявлять, но депутаты-укроповцы не читатели, а писатели.

Политолог отмечает, самое большое влияние среди промышленных предприятий «Роттердам+» оказывает на ферросплавные заводы Коломойского-Бабакова. Доля э/э в производстве ферросплавов доходит до 50%. С учетом того, что партия УКРОП живет на деньги Коломойского, активность Куприя вполне понятна. Непонятно только, зачем так явно «обосновывать» свой лоббизм? Детективы Национального антикоррупционного бюро могут и догадаться об идее Виталия Куприя.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Аналитик: российским пропагандистам не по зубам ни Порошенко, ни его супруга

Срочно: «Уже сегодня»: ученые рекомендуют готовиться к концу света
Важное за сутки
19 ноя 2017
10469

Аналитик: российским пропагандистам не по зубам ни Порошенко, ни его супруга

Как передает replyua.net, российский пропагандистский ресурс «Люксембург Геральд» со ссылкой на источник в украинском Минюсте в своей «статье» обвиняет что, якобы, Марина Порошенко «причастна к

19 ноя 2017
9855

РФ ответила на поставки Украине летального оружия из США огнеметами «Буратино», - блогер

В своем «Фейсбуке» известный украинский блогер Solomon Mann обнародовал информацию о реакции Российской Федерации на поставки Соединенными Штатами Америки Украине летального оружия, о чем пишет

20 ноя 2017
5142

Блогер: герой Саакашвили и помощник Семенченко оказался героем ФСБ

Известный украинский блогер Александр Палий в своем «Фейсбуке» обнародовал достаточно интересную информацию, которая раскрывает тайну того, что герой Михаила Саакашвили, вокруг выдворения которого

19 ноя 2017
4604

Поставки американского вооружения в Украину взорвут ситуацию в этой стране, - Госдума РФ

Поставки вооружений из Соединенных Штатов Америки в Украину, в частности противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», дронов, систем контрбатарейной борьбы, а также средств для ведения кибервойны,

Последние новости

Политолог: укроповцы опять переиграли самих себя

Сазонов: не удается нам пока избавиться от ленточек, которые так и затягивают обратно в «совок»

В Беларуси в очередной раз задержали гражданина Украины, - МИД

У Тимошенко и Саакашвили сегодня знаковый день, – политолог

В Польше обвинили Бандеру в Волынской трагедии

Кремлевский фейк о воровстве семьи Порошенко пришелся по нраву и украинским СМИ

Казанский: еще к одному любителю «ДНР» вскоре может наведаться «украинская ДРГ»

ГПУ больше не сможет расследовать преступления

Доник: вам всем нужны такие герои-авантюристы, которые съехались чисто в мутной воде рыбку половить?

Дипломат рассказал, что ждет Германию после того, как Меркель не смогла собрать коалицию

Дипломат: политтехнологи отрабатывают свои деньги, движение Саакашвили может стать по-настоящему массовым

Блогер: герой Саакашвили и помощник Семенченко оказался героем ФСБ

У русских и сепаратистов истерика, связанная с Порошенко, – журналистка

Климкин развенчал миф Путина о независимых защитниках Донбасса

Блогер: коррупция стала не только средством обогащения, но и средством агитации «поборем коррупцию, голосуйте за нас!»

Журналист: В Крыму Путин стал причастен к очень рискованной для себя истории

Столтенберг заверил, что НАТО готово достойно ответить на силовой удар с Востока

Украинская журналистка ответила русским: между нами Крым. И это надолго. Никакой любви не будет

Франция ищет союза со страной, которую столько десятилетий высокомерно игнорировала, – эксперт

Експерт: наступний термін Путіна завершиться передчасно

 Новости за день