Политолог: укроповцы опять переиграли самих себя

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Нардеп из УКРОПа Виталий Куприй в Facebook решил похвастаться, что это именно благодаря его инициативе и его заявлению НАБУ начало расследование «Роттердам+». Потому как формула, по его мнению, «корупційна оборудка, завдяки якій у багатьох оселях українців досі не включено централізоване опалення».Как отметил политолог Алексей Голобуцкий, при этом Куприй не потрудился сделать маленькое уточнение из нескольких сносок. Во-первых, «Роттердам+» к отоплению отношения не имеет, поскольку отопление и горячая вода в подавляющем большинстве населенных пунктов – это газ, а «Роттердам+» это формула для угля, из которого на ТЭС электроэнергию производят, но даже в электроэнергии «Роттердам+» влияет только на небытовых производителей. Во-вторых, на население никакой «Роттердам» не распространяется. В НКРЭКУ и Минэнергоугля об этом уже устали заявлять, но депутаты-укроповцы не читатели, а писатели.Политолог отмечает, самое большое влияние среди промышленных предприятий «Роттердам+» оказывает на ферросплавные заводы Коломойского-Бабакова. Доля э/э в производстве ферросплавов доходит до 50%. С учетом того, что партия УКРОП живет на деньги Коломойского, активность Куприя вполне понятна. Непонятно только, зачем так явно «обосновывать» свой лоббизм? Детективы Национального антикоррупционного бюро могут и догадаться об идее Виталия Куприя.