У Тимошенко и Саакашвили сегодня знаковый день, – политолог

Ровно восемь лет назад в Москве премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и премьер-министр РФ Владимир Путиным хихикали над тогдашними президентами Грузии Михаэлем Саакашвили и Украины Виктором Ющенко. Тогда Путин еще шутил, что они с Юлией Владимировной договорились провести встречу не на камеры «без галстуков», ведь они не ровен час скоро могут быть в цене, намекая на инцидент с галстуком Саакашвили. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Владимир Горковенко.
По его словам, прошли года – теперь Виктор Ющенко хочет попробовать снова стать президентом Украины. Он даже не разговаривает со своим кумом Михеилом Саакашвили, который перестал быть грузином, стал украинцем, потом перестал быть украинцем, но не перестал мечтать стать президентом Украины.
Политолог отмечает, поскольку очередь за президентством большая, то экс-президент Грузии прекрасно понимает свои шансы, поэтому и заявил, что готов пересидеть и в должности украинского премьера. Кабмин ему может пообещать разве что ситуативный союзник Юлия Тимошенко, которая также вместе с Путиным, насмехалась с Михо ровно восемь лет назад.