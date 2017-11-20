Дипломат: политтехнологи отрабатывают свои деньги, движение Саакашвили может стать по-настоящему массовым

Как передает replyua.net, украинский блогер и дипломат Вадим Трюхан в своем блоге пишет о том, что сегодня многие в Украине критикуют экс-президента Грузии, опального революционера Михеила Саакашвили, но, посмотрев вчерашнее вече под Верховной Радой, можно прийти к двум выводам.
По словам дипломата, первый вывод состоит в том, что, как бы кто не пытался тролить и критиковать экс-президента Грузии Саакашвили, он делает свое и понемногу обрастает не показушными, а настоящими союзниками. Если динамика роста сохранится, то его движение может стать по-настоящему массовым.
Второй вывод. Кроме Саакашвили на самом деле пока и нет личности, которая бы была готова бросить вызов президенту Петру Порошенко и стать «точкой сборки» для всех, или хотя бы большей части, здоровых проукраинских сил, которые есть в Украине. По крайней мере на данный момент таких фигур не видно. Вадим Трюхан отмечает, что большая часть популярности Саакашвили лежит именно на зарубежных политтехнологах, которые получают огромные деньги, но и предоставляют качественные услуги. Постепенно сама акция под парламентом приобретает оригинальные черты и становится интересной. Хотя еще и недостаточно привлекательной для людей.