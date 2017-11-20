Блогер: герой Саакашвили и помощник Семенченко оказался героем ФСБ

В своей публикации блогер отмечает, что командир «Грузинского легиона» рассказал корреспондентам «Сегодня», что Вано Надирадзе не принимал никакого участия в боевых действиях на Донбассе. Он пробыл всего десять дней на передовой в селе Трехизбенка. В поселке он активно занимался сбором информации о военных, которые сражались за Украину, и передавал ее спецслужбам России.
Александр Палий процитировал командира «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили так: «Надирадзе был судим в Грузии за террористический акт на бывшего президента Шеварнадзе. Уже на третий день после его появления в Трехизбенке о грузинских бойцах начала просачиваться информация в прессу РФ – даты рождения, имена и фамилии… Всего десять дней он был с нами, а дальше никто не знает его судьбы, ведь он с позором был удален с «Грузинского легиона». Люди как он дискредитируют тех, кто стоит в боях за независимость и суверенитет Украины».