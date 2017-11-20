У русских и сепаратистов истерика, связанная с Порошенко, – журналистка

Как передает replyua.net, известная украинская журналистка Елена Степовая на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что Россия выдала себя опять через несмышленых сепаратистов или их кураторов. Как пишет журналистка, когда читаешь сепаратистские группы ОРДЛО в соцсетях, то с 2016 года риторика такова – снимут в Украине Порошенко – победит Донбасс и Россия, вмиг прекратится война и Украины снова будет жить дружно со всеми странами СНГ, во главе с Россией.
По словам Елены Степовой, в России не скрывают, что больше всего ждут перевыборов, досрочные по зарез им нужны. Сепаратисты уже не называют Семена Семенченко карателем. Блогер Богуцкая – эталон честной журналистики. Волонтер Касьянов – эталон правды, повидавший войну и знающий, кто же на самом деле виноват.
Журналистка отмечает, что враг номер один – Петр Порошенко. Они очень верили Саакашвили, ждали майдан 7-го октября, почти праздновали победу. Каждый второй пост – Михо прогонит Порошенко и став президентом признает «ЛНР» и «ДНР». «Читая это все становишься умеренным порохоботом. Если русские и сепаратисты так топят против Порошенко, даже Марину Порошенко недавно приплели, обвинив и ее в коррупции, то он все делает правильно. У «русни-сепарасни» просто истерика, связанная с Порошенко. Это важно», – резюмировала журналистка.