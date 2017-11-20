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Блогер: коррупция стала не только средством обогащения, но и средством агитации «поборем коррупцию, голосуйте за нас!»

Блогер: коррупция стала не только средством обогащения, но и средством агитации «поборем коррупцию, голосуйте за нас!»
Сложно понять логику людей, которые на полном серьезе верят, что, если вместо Порошенко будет Тимошенко, вместо Гройсмана Лещенко, вместо Авакова Найем, а вместо Парубия Парасюк, а в Одессе вместо Труханова Киван, то все в один миг изменится и, в первую очередь, коррупция в Украине исчезнет. Как передает replyua.net, об этом у себя в Facebook пишет украинский блогер и телеведущая Ирина Медушевская.

«Я всегда писала и буду писать о системных изменениях, а не о смене фамилий! О чем вы вообще? Сколько уже тех фамилий поменяли, а воз и ныне там! Уберите возможность коррупции, а не меняйте фамилии!», – написала Медушевская. По ее словам, ключ к борьбе с коррупцией лежит в смене законодательства, отмене кучи нормативных актов, порождающих коррупцию, объявлении нулевой декларации. Нужно поставить олигархов перед фактом, что они уже не монополисты, менять систему. В Китае за коррупцию расстреливают и никого это не остановило. Просто новый чиновник быстро обеспечивает семью ценой своей жизни.

«Все этот прекрасно понимают, но прикидываются идиотами и орут с утра до вечера «поборем коррупцию, голосуйте за нас!», – резюмировала блогер.
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