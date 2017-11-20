Украинская журналистка ответила русским: между нами Крым. И это надолго. Никакой любви не будет

Сейчас в Украине вовсю обсуждается вопрос вводить ли визовый режим с Россией, сотрудничать ли с теми россиянами, которые придерживаются нейтралитета или не поддерживают позицию Кремля. Возможны ли какие-либо вообще кооперации с русскими. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет популярная в Украине журналистка и блогер Анастасия Рингис.
По ее словам, ей больно дается тема российской агрессии потому что она является выпускницей Санкт-Петербургского университета, знает Москву лучше Киева, но сейчас любое сотрудничество с русскими, даже пролиберальными и оппозиционными Путину выглядит неприемлемым и неприличным. «Как можно кооперироваться с тем, с кем у тебя разное представление о будущем? Как можно кооперироваться с теми, для кого, ты лишь средство? Как можно «кооперироваться» с русскими интеллектуалами, для которых аннексия Крыма – «геополитический ответ правительства», – написала журналистка.
По ее мнению, сейчас любая «кооперация» с русскими выглядит «манипуляцией». Русским интеллектуалам, особенно тем, кто считает, что украинская политическая элита уже решила вопрос Крыма в пользу РФ кулуарно, важно услышать одно, в этой стране достаточно людей с хорошей памятью.