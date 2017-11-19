Саакашвили уже начал собирать коалицию в Раде, пока аж из трех нардепов, они же претенденты на министерские портфели

Революционер Михеил Саакашвили не имеет никакого плана действий, а получает распоряжения и только тогда начинает их реализовывать. Еще неделю назад Саакашвили говорил, что под Верховной Радой его палаточный городок не будет стоять вечно, а уже сегодня придумал способ, чтобы эти малые уродливые архитектурные формы на площади Конституции стояли вечно. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и политолог Владимир Горковенко.
Он отмечает, что Саакашвили сегодня прозрачно намекнул, что хочет стать премьер-министром Украины. Хотя все время, на каждом телеэфире, заявлял, что не хочет власти. Получается, опять обманул. Кроме того – прежде, чем стать премьером нужно собрать под себя коалицию. Таких, как Юрий Деревянко, Егор Соболев и Семен Семенченко для этого мало и это еще, если не брать во внимание отсутствии украинского гражданства у Саакашвили.
По словам политолога, «МихоМайдан» надолго, а, чтобы не было так скучно, Саакашвили снова пригрозил народным импичментом. Правда, этим же он угрожал и неделю назад и две недели назад, но никто не испугался. «Теперь Саакашвили назначил очередной «час икс» на 3 декабря. Здесь уже стоит задуматься – в этот день отмечается Международный день людей с инвалидностью. Может Саакашвили не случайно выбрал дату 3 декабря?», – задается вопросом Горковенко.