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РФ ответила на поставки Украине летального оружия из США огнеметами «Буратино», - блогер

РФ ответила на поставки Украине летального оружия из США огнеметами «Буратино», - блогерВ своем «Фейсбуке» известный украинский блогер Solomon Mann обнародовал информацию о реакции Российской Федерации на поставки Соединенными Штатами Америки Украине летального оружия, о чем пишет replyua.net.

Так, по словам блогера, Российская Федерация для всех ожидаемо упомянула вскользь, отвечая на информацию о поставках летального оружия Украине от Соединенных Штатов Америки, что на Донбассе «якобы» находятся армейский огнеметы «Буратино», которые еще никто не использовал в этой войне. Вероятней всего, отмечает публицист, российские власти затронуло упоминание о противотанковых системах «Джавелин», которых на самом деле российские танки боятся, так как активной защиты против Javelin нет даже у самих американцев. На сегодняшний день, по словам Solomon Mann, «активной броней» типа «Ветровка» обладают только войска Израиля. Такая защита способна сбить 100 процентов приближающихся противотанковых ракет.

Напомним, ранее сегодня издание уже сообщало, что во время визита в Канаду глава украинской дипломатии Павел Климкин заявил, что на сегодняшний день власти Украины не имеют абсолютно никаких сомнений, что Киев получил доступ к современному оборонительному вооружению.
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