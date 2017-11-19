валюта
СпецтемаПугачева сделала неожиданное заявление о Киркорове и Галкине

Блогер: на западной границе у нас подрастает еще один старший брат

Блогер: на западной границе у нас подрастает еще один старший брат
На западной границе у нас подрастает еще один старший брат, для которого украинцы – исключительно обслуга или благодарные слушатели его нравоучений. Пока нам было совсем тяжело и мы не могли вразумительно ответить на такое отношение, Польша примеряла на себя одежды адвоката Украины в ЕС. То, что сближение Украины с ЕС крайне выгодно самой Польше, получившей возможность использовать украинскую рабочую силу без ограничений, налагаемых членством Польши в ЕС, оставалось за кадром. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Сергей Марченко.

По его словам, как и большинство благотворительных акций, благотворительность здесь была выгодна, в первую очередь, благотворителю. И вот, когда мы окрепли и стали защищать свои национальные интересы, у польского правительства внезапно открылись глаза: так украинцы ж нацисты. Они уважают борцов за свободу Украины от нацизма, коммунизма и самой Польши.

«Неуважаемые дудисты-качинисты! Я не обслуга вам. Я зарабатываю в несколько раз больше, чем средний поляк. И не хочу я ваших нравоучений – сам могу вас многому научить. Вносите меня в свои списки: я не уважаю такую Польшу и не хочу иметь с ней ничего общего», – резюмировал блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Уже сегодня»: ученые рекомендуют готовиться к концу света

Срочно: Киселев отреагировал на пост Слепакова о Задорнове
Важное за сутки
19 ноя 2017
4876

РФ ответила на поставки Украине летального оружия из США огнеметами «Буратино», - блогер

В своем «Фейсбуке» известный украинский блогер Solomon Mann обнародовал информацию о реакции Российской Федерации на поставки Соединенными Штатами Америки Украине летального оружия, о чем пишет

19 ноя 2017
4417

Аналитик: российским пропагандистам не по зубам, ни Порошенко, ни его супруга

Как передает replyua.net, российский пропагандистский ресурс «Люксембург Геральд» со ссылкой на источник в украинском Минюсте в своей «статье» обвиняет что, якобы, Марина Порошенко «причастна к

18 ноя 2017
3953

Блогер: в сложной для Украины ситуации поляки решили стать союзниками Путина

Как передает replyua.net, комментируя «черные списки» украинцев, которые ввело МИД Польши, известный украинский блогер т журналист Павло Правый отметил, что жуткие примеры зверств поляков – это не

Последние новости

Саакашвили уже начал собирать коалицию в Раде, пока аж из трех нардепов, они же претенденты на министерские портфели

На Дальнем Востоке и вообще на всем Востоке Азии сложилась самая опасная военная ситуация с 1945 года

Поставки американского вооружения в Украину взорвут ситуацию в этой стране, - Госдума РФ

РФ ответила на поставки Украине летального оружия из США огнеметами «Буратино», - блогер

Мацеревич: агрессия Путина в Украине делает отношения Запада и РФ хуже, чем во времена холодной войны

Блогер: на западной границе у нас подрастает еще один старший брат

Аналитик: российским пропагандистам не по зубам, ни Порошенко, ни его супруга

Украину очень ждут в НАТО, - блогер

Эксперт: Саакашвили готов на сделку с Аваковым

Порошенко: Украина входит в ТОП-10 космических стран мира

Аналитик: госмиграционной службе вместе со спецслужбами нашей страны дальше нельзя медлить с законной депортацией Саакашвили

Дипломат: благодаря полякам Украина получит новых общенациональных героев

В Украине уменьшился уровень коррупции, – Kantar TNS

Военное руководство США может не выполнить приказ Трампа о ядерном ударе

В закон о расходах на национальную оборону США на 2018 год отдельная статья предусмотрена на сдерживание России

Чубаров: все памятники, установленные в Крыму оккупантами, будут снесены

Объявлена победительница конкурса Мисс Мира-2017

Климкин рассказал, какую военную помощь получит Украина от США

Власти РФ считают британского бизнесмена Браудера серийным убийцей, - СМИ

В Польше официально подтвердили существование базы лиц, которым нежелателен въезд в страну

 Новости за день