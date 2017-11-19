Блогер: на западной границе у нас подрастает еще один старший брат

На западной границе у нас подрастает еще один старший брат, для которого украинцы – исключительно обслуга или благодарные слушатели его нравоучений. Пока нам было совсем тяжело и мы не могли вразумительно ответить на такое отношение, Польша примеряла на себя одежды адвоката Украины в ЕС. То, что сближение Украины с ЕС крайне выгодно самой Польше, получившей возможность использовать украинскую рабочую силу без ограничений, налагаемых членством Польши в ЕС, оставалось за кадром. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Сергей Марченко.
По его словам, как и большинство благотворительных акций, благотворительность здесь была выгодна, в первую очередь, благотворителю. И вот, когда мы окрепли и стали защищать свои национальные интересы, у польского правительства внезапно открылись глаза: так украинцы ж нацисты. Они уважают борцов за свободу Украины от нацизма, коммунизма и самой Польши.
«Неуважаемые дудисты-качинисты! Я не обслуга вам. Я зарабатываю в несколько раз больше, чем средний поляк. И не хочу я ваших нравоучений – сам могу вас многому научить. Вносите меня в свои списки: я не уважаю такую Польшу и не хочу иметь с ней ничего общего», – резюмировал блогер.