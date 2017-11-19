Дипломат: благодаря полякам Украина получит новых общенациональных героев

Как сообщает replyua.net, известный украинский дипломат и блогер Вадим Трюхан в своем блоге пишет о том, что напрасно в Украине набросились на Польшу та «черные списки» украинцев. По словам блогера, на самом деле нужно поблагодарить поляков за такой шаг. Теперь некоторым украинцам запрещен въезд в Шенгенскую зону.
Вадим Трюхан отмечает, что есть две причины, почему поляков стоит поблагодарить. Во-первых, странное решение задействовать механизм SIS, по сути, для наказания несогласных, показывает, что политика двойных стандартов до сих пор существует в Евросоюзе. А во-вторых, теперь украинское общество наконец-то узнает имена своих настоящих патриотов. Из известных узкому кругу специалистов-историков и политиков местного масштаба они моментально станут фигурами общенационального уровня.
«Так что не посыпаем голову пеплом, работаем дальше. Держитесь, друзья Владимир Вятрович, Святослав Шеремета и ни в коем случае не упустите шанс, который так необдуманно вам подарили наши польские партнеры. А нашим дипломатам надо наконец-то вспомнить о принципе взаимности. Кандидатов на звание «нежелательное лицо» в Польше хватает», – резюмировал дипломат.