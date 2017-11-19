Эксперт: «В ближайшее время размер задолженности по зарплате в Украине не уменьшится»

Василий Юрчишин, директор экономических программ Центра Разумкова, заявил о том, что задолженность по зарплате в Украине в ближайшее время точно не уменьшится, поскольку для выплаты зарплат стране нужен экономический рост минимум в 5-6 процентов, сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня.
«Любые денежные ресурсы могут появиться только в результате успешной экономической деятельности. Будет нормальная деятельность, нормальный рост в 5-6%, ресурсы, тогда можно будет повышать и заработные платы, и пенсии, и снижать задолженности. Но, если этого не будет, в условиях ограниченности, снижения денежной массы, ограничения кредита, ситуация точно не изменится», - считает эксперт.
По словам Юрчишина, в настоящий момент экономический рост в стране составляет всего два процента, и такие показатели могут лишь «законсервировать ситуацию». Напомним, что самые большие долги по зарплатам сейчас фиксируются в Харьковской (244 миллиона гривен), Донецкой (508 миллионов гривен) и Луганской (531 миллион гривен) областях.