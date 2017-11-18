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Журналист: мои поздравления всем украинцам – «железный занавес от Польши» теперь это реальность

Журналист: мои поздравления всем украинцам – «железный занавес от Польши» теперь это реальность
Как передает replyua.net, польские пограничники развернули на границе украинского общественного деятеля Святослава Шеремета, который отправлялся в Польшу, чтобы посетить могилы воинов Армии УНР в Ланцуте. В пункте пропуска Шегини-Медика польские пограничники сняли ответственного секретаря ДМВК из автобуса и отвели в отдельную комнату для дачи объяснений. Уже в комнате пограничники сообщили Шеремете, что, по ходатайству МИД Польши, ему запрещен въезд в шенгенскую зону на 1 год.

Как отметил у себя в блоге украинский журналист Дмитрий Вовнянко, в связи с недопуском в Польшу секретаря Государственной межведомственной комиссии Святослава Шеремета, за запретом польского МИД можно поздравить всех украинцев с новой реальностью. Реальность называется «железный занавес от Польши». Теперь если вы откровенно считаете УПА героями – в Польшу вас не пустят даже, если вы туда отправляетесь проездом – шенген закрыт.

«Хотите в Польшу? Внимательно следите за тем, что говорите и пишете. Ну, а то на зло полякам вдруг в себе патриота Украины откроете? Лично мне – все равно на эти запреты. Я – автор романа об УПА, и этим горжусь. Польша мне уже явно не светит. Говоря откровенно, в таких условиях – не сильно и хочется посещать такое государство, где действуют такие запреты», – резюмировал журналист.
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