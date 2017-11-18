Ярошенко: «Беларусь не единственная страна, голосовавшая против резолюции, и Украину должно это обеспокоить»

Евгений Ярошенко, аналитик Международного центра перспективных исследований, заявил о том, что очень много стран воздержались или проголосовали против резолюции ООН о правах человека в Крыму, однако Украина заострила внимание только на Беларуси, хотя Киев должен подумать и о других государствах, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
«Понимаю критику украинских политиков, направленную против Беларуси, которая не поддержала резолюцию. Но мне кажется несправедливо столько внимания уделять одной стране. Кроме Беларуси, еще 24 страны проголосовали против. И что еще больше должно обеспокоить Украину – 77 стран воздержались», - подчеркнул Ярошенко. Эксперт при этом также отметил, что Беларусь сильно зависит от России, поэтому была вынуждена так проголосовать.
Напомним, что среди стран, голосовавших против резолюции, - Армения, Беларусь, Боливия, Китай, Куба, Северная Корея, Индия, Иран, Кыргызстан, Сербия, Никарагуа, Россия, Филиппины, Сербия, Южноафриканская республика, Судан, Сирия, Зимбабве, Венесуэла, Узбекистан, Уганда, Мьянма, Казахстан, Камбоджа и Бурунди.