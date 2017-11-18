Касьянов: Саакашвили, Лещенко, Найем, Залищук – карьеристы, которые агитировали за Порошенко лишь бы добраться к власти

В Украине некоторые политические эксперты рассказывают о том, что надо объединяться вокруг нового вождя, которым называют Саакашвили, рассказывают, что это Саакашвили – великий политик, что он хитрый лис, который специально агитировал за Петра Порошенко, специально «мочил» оппонентов, преднамеренно участвовал в кампании против Яценюка – потому что таков был его хитрый план, чтобы войти в доверие, получить гражданство, побороть коррупцию, и спасти Украину. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский военный волонтер и блогер Юрий Касьянов.
По его словам, из этого всего появляются две мысли – или Саакашвили ничего не понимает в украинской политике, и поэтому так легко был обманут Порошенко, или он точно – очень хитрый лис, который в 2014-м подыграл Петру Алексеевичу, вошел в украинскую политику, получил гражданство, и заодно укрепил правящий режим, против которого теперь призывает бороться. «И кто Саакашвили после этого? То же самое можно сказать про Лещенко, Найема, Залищук – все они агитировали за Порошенко, лишь бы попасть в парламент, в политику. Вот и выходит, что все они – или карьеристы, или подлецы», – написал Касьянов.
Он добавляет, мораль тут простая: не сотворите себе кумира, нужно думать своей головой, а не ждать героя, который придет, и все сделает для вас. Объединяться можно и нужно, но не вокруг людей, которые много и красиво говорят, но у которых нет даже элементарных принципов, чистоплотности нет, а вокруг идей, целей и задач.