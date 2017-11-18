Политик озвучил главную проблему экономики Украины

Большое количество монополий в Украине, устанавливающих произвольные цены на продукцию, является главной проблемой для экономики страны.
Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал 112 Украина, такое мнение высказал Михаил Бродский, известный политик и бизнесмен. Он пояснил, почему в Украине продолжают расти цены на топливо в то время, когда мировая стоимость нефть резко снижается. По мнению Бродского, вся проблема заключается в том, что в Украине отсутствует Антимонопольный комитет – он фактически не работает, поскольку «захвачен непонятно кем». Бродский обратился к премьеру и президенту, чтобы они рассказали, когда Антимонопольный комитет начнет реально работать.
«Почему у нас разговоры по мобильному телефону стоят непонятные деньги? Почему, когда предприниматель хочет в маркете свой товар продать, ему нужно платить за маркетинговые услуги? Уплатить, чтобы товар на полку попал? Они монополисты! То же самое с аптеками – один собственник у нас владеет 500 аптеками, нигде в мире такого нет», - подчеркнул политик.