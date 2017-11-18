Политик: «Украина получит оружие от США только при одном условии»

Чтобы Соединенные Штаты предоставили оружие Украине, украинские власти должны полностью реформировать страну, и оружие будет предоставлено, когда Украина станет полноправным партнером западных стран. Как информирует replyua.net со ссылкой на Апостроф, об этом рассказал Константин Боровой, российский оппозиционер.
«Для этого нужно реформировать государство. В сегодняшних условиях коррумпированному, неуправляемому по существу государству получить такую поддержку от Соединенных Штатов сложно и маловероятно. Только таким образом, реформировав государство, Украина способна стать полноценным государством и добиться помощи от Соединенных Штатов. Сегодня, как это ни странно, все зависит от самой Украины», - отметил политик.
По его словам, необходимы борьба с коррупцией, реформы в армии, борьба с олигархами, конкурентная экономика, и лишь в этом случае Запад начнет реально помогать и утвердит «План Маршалла». Если украинский народ не примет таких решений, то, по мнению Борового, Украина еще долго будет оставаться страной третьего мира.