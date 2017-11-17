Эксперт: после того, как тронули сына «неприкасаемого», все и началось

Как передает replyua.net, известный политический обозреватель Сергей Фурса считает, что атака на НАБУ и персонально Артема Сытника началась сразу же, после задержания сына Авакова, потому что тронули «неприкасаемого» сына одного из самых главных и система пришла в движение.
По словам Фурсы, самое смешное, что эту атаку никто даже не собирался ничем маскировать. С трибуны парламента на главу НАБУ кричит депутат, который под следствием за янтарь, которого за одно место самого взяло НАБУ. Это же даже не комбинация. Нынешние коррупционеры из системы не способны даже красиво воровать, а потом не способны и придумать красивую комбинацию, нападая на тех, кто мешает им воровать, чтобы их уши из этого не торчали.
«Что самое глупое, что может сделать простой гражданин. Сказать, да все они одинаковые, на основе конфликта НАБУ и НАЗК. Какие одинаковые? Какой конфликт антикоррупционеров? Где НАЗК и где борьба с коррупцией? И если вы идете на поводу у коррупционеров и повторяете слова, которые они вкладывают вам в уши, то какое право вы потом имеете жаловаться на бедность? Бедность, которая возникает из-за этой самой коррупции», – резюмировал Фурса.