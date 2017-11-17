валюта
СпецтемаПродюсер раскрыл подробности концерта Ани Лорак в Киеве

Известный блогер рассказал, откуда у Сытника такая ненависть к Луценко

Известный блогер рассказал, откуда у Сытника такая ненависть к Луценко
Как передает replyua.net, известный украинский блогер Мирослав Олешко в своем блоге пишет о том, что с каждым днем все понятнее становится суть противостояния наших антикоррупционных органов. За то, что ГПУ открывает дело по заявлению народного депутата от Народного фронта за разглашение информации Сытником, НАБУ вновь открывает в ответ дело против Луценко. Дело открывают против Луценко по заявлению предателя и соратника Януковича, марионетки российских спецслужб Рената Кузьмина, который работал заместителем секретаря СНБО Януковича и замом Пшонки.

Блогер объясняет, такое противостояние началось из-за того, что в последнее время Центр противодействия коррупции и другие грантовые антикоррупционеры обеспокоились решением засекретить приговор Краматорского суда о конфискации 1,5 млрд долл. Януковича. Открытие решения суда может помочь адвокатам фирм Януковича обжаловать конфискацию средств, которые уже потребляет государственный бюджет. К борьбе за рассекречивание приговора суда неожиданно подключилось НАБУ, заявив, что на счетах «Ощадбанка» пропали средства Александра Онищенко. Только опровержения этой информации документально Госказначейством успокоило детективов.

Мирослав Олешко пишет, что такая ненависть к Луценко со стороны Сытника объясняется простой статистикой. В 2017 году направлено в суд: НАБУ – 50 дел, ГПУ – 2713 дел. В 2017 году получено судебных приговоров по делам против взяточников: НАБУ – 0. Прокуратура - 427. В 2017 из-за спецконфискации пришло в госбюджет: НАБУ - 26 тыс. грн. Прокуратура - 52 млрд грн. НАБУ Сытника демонстрирует нулевой результат работы, занимаясь лишь пиаром за государственные средства, накручивая ботов в Твиттере и открывая дела, которые с треском провалятся.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Парфенов выступил со странным заявлением об украинцах и россиянах

Срочно: Дипломат: предательство и только. То, что сделала София Ротару, недопустимо герою и народному артисту Украины
Важное за сутки
17 ноя 2017
4453

Парфенов выступил со странным заявлением об украинцах и россиянах

Популярный российский журналист Леонид Парфенов, презентуя новый фильм о Киеве, выступил со странным заявлением о статусе в Украине русского языка, сделав при этом намек на ее «братство» с Россией,

17 ноя 2017
4288

Депутаты польской правящей партии «Право и Справедливость» позорно выбежали с Европарламента, когда услышали речь о нацистах

Лидер фракции Альянс либералов и демократов за Европу в Европарламенте Ги Вергофстадт продемонстрировал блестящий пример парламентской полемики, которую не смогли выдержать представители польской

16 ноя 2017
4192

Політолог: Саакашвілі мав всі шанси стати дійсно найкращим президентом України

Екс-президент Грузії міг би стати дійсно найкращим президентом. Він міг використовувати свій авторитет і стати дійсно народним дипломатом і захисником України. Замість того, щоб поливати країну

16 ноя 2017
3851

Блогер: теперь все стало на свои места – совсем скоро от «Динамо» останется только одно название и легендарная история

Недавно в сети появилась аудиозапись разговора олигархов Игоря Коломойского и Игоря Суркиса. Суркис-младший оправдывается, мол, не общается с кумом Путина Виктором Медведчуком. Фигурировали в

17 ноя 2017
2538

В Минске резко прокомментировали высказывание Геращенко о «ноже в спину Украины»

Украинские политические деятели, предъявляя «обличительные» факты, а также подсчитывая «ножи в спину», в очередной раз пытаются привлечь к себе внимание. Как передает replyua.net, соответствующее

Последние новости

Олешко: задержание грузинских воров в законе связано со взрывчаткой, которую нашли у закарпатцев в Киеве несколько дней назад

Волонтер рассказал, где нужно «копать» НАБУ, чтобы Луценко опять оказался за решеткой

В перепродаже самой известной работы Леонардо да Винчи не обошлось без криминала

Эксперт: после того, как тронули сына «неприкасаемого», все и началось

Павел Нусс: общество пока еще ждет, но это терпение уже на исходе

Эксперт рассказал, почему на фоне подорожания бензина газ дешевеет

Известный блогер рассказал, откуда у Сытника такая ненависть к Луценко

Эксперт о монетизации субсидий: Кабмин решил придумать свой метод, отказавшись от той практики, которой пользуется весь мир

Гройсман пояснил, когда медики будут получать большую зарплату

У Луценко подтвердили открытое уголовное дело против директора НАБУ

Кремль всерьез обеспокоен работой украинского ресурса «Миротворец»

«Стена» по-русски: РФ намерена в 2018 году закончить заграждение границы между Крымом и Украиной

Социолог: «либералы» нужны Путину ничуть не меньше, чем силовики

Аваков – журналистам: «Что вы мелете? Я не думаю, что живу лучше вас!»

Сюмар прокомментировала задержание украинского журналиста в Беларуси

Гройсман: «Президент должен отреагировать на ситуацию в Закарпатской области»

Погода в выходные: синоптики предупредили о холодах и мокром снеге

Блогер о выступлении Ани Лорак в Киеве: «Это провокация»

Тука назвал участников протестов под ВР «наемными» сторонниками

В НАПК увидели нарушения закона в действиях Кличко

 Новости за день