Известный блогер рассказал, откуда у Сытника такая ненависть к Луценко

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Мирослав Олешко в своем блоге пишет о том, что с каждым днем все понятнее становится суть противостояния наших антикоррупционных органов. За то, что ГПУ открывает дело по заявлению народного депутата от Народного фронта за разглашение информации Сытником, НАБУ вновь открывает в ответ дело против Луценко. Дело открывают против Луценко по заявлению предателя и соратника Януковича, марионетки российских спецслужб Рената Кузьмина, который работал заместителем секретаря СНБО Януковича и замом Пшонки.
Блогер объясняет, такое противостояние началось из-за того, что в последнее время Центр противодействия коррупции и другие грантовые антикоррупционеры обеспокоились решением засекретить приговор Краматорского суда о конфискации 1,5 млрд долл. Януковича. Открытие решения суда может помочь адвокатам фирм Януковича обжаловать конфискацию средств, которые уже потребляет государственный бюджет. К борьбе за рассекречивание приговора суда неожиданно подключилось НАБУ, заявив, что на счетах «Ощадбанка» пропали средства Александра Онищенко. Только опровержения этой информации документально Госказначейством успокоило детективов.
Мирослав Олешко пишет, что такая ненависть к Луценко со стороны Сытника объясняется простой статистикой. В 2017 году направлено в суд: НАБУ – 50 дел, ГПУ – 2713 дел. В 2017 году получено судебных приговоров по делам против взяточников: НАБУ – 0. Прокуратура - 427. В 2017 из-за спецконфискации пришло в госбюджет: НАБУ - 26 тыс. грн. Прокуратура - 52 млрд грн. НАБУ Сытника демонстрирует нулевой результат работы, занимаясь лишь пиаром за государственные средства, накручивая ботов в Твиттере и открывая дела, которые с треском провалятся.