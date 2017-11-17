валюта
СпецтемаПродюсер раскрыл подробности концерта Ани Лорак в Киеве

Блогер о выступлении Ани Лорак в Киеве: «Это провокация»

Блогер о выступлении Ани Лорак в Киеве: «Это провокация»
Неожиданное выступление в Киеве скандально известной украинской певицы Ани Лорак, которая три последних года выступает в России, - это провокация. Как передает replyua.net, такую точку зрения представил блогер Роман Сулима на site.ua.

«Вся проблема не в Ани Лорак, которая не является исчадием ада, а просто запутавшейся глупой певичкой. Она обычная жертва массового шоу-биза с его понятиями и обязами. А вся суть в том, какую оголенную эмоцию вызывает она у целого слоя украинских граждан, которые увидели в ней символ протеста украинской государственности», - отметил он, комментируя бурные овации, которыми приняли в украинской столице сбежавшую в Москву певицу. Блогер считает, что люди, обрадовавшиеся выступлению Лорак, абсолютно не уважают свою страну. Более того, он назвал попытку отбелить репутацию Лорак провокацией и спрогнозировал их продолжение в будущем.

«Я не думаю, что большей части заявленных в афише этого праздничного концерта, было известно об этом сюрпризе. Судя по всему, их просто использовали, как обычно поступают у нас с артистами. Совершенно очевидно, что это провокация. И это означает, что те же пробы будет чаще и с бОльшим углублением в грунт. С Каролиной или без, не важно», - подытожил Сулима.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Парфенов выступил со странным заявлением об украинцах и россиянах

Срочно: Дипломат: предательство и только. То, что сделала София Ротару, недопустимо герою и народному артисту Украины
Важное за сутки
17 ноя 2017
4453

Парфенов выступил со странным заявлением об украинцах и россиянах

Популярный российский журналист Леонид Парфенов, презентуя новый фильм о Киеве, выступил со странным заявлением о статусе в Украине русского языка, сделав при этом намек на ее «братство» с Россией,

17 ноя 2017
4288

Депутаты польской правящей партии «Право и Справедливость» позорно выбежали с Европарламента, когда услышали речь о нацистах

Лидер фракции Альянс либералов и демократов за Европу в Европарламенте Ги Вергофстадт продемонстрировал блестящий пример парламентской полемики, которую не смогли выдержать представители польской

16 ноя 2017
4192

Політолог: Саакашвілі мав всі шанси стати дійсно найкращим президентом України

Екс-президент Грузії міг би стати дійсно найкращим президентом. Він міг використовувати свій авторитет і стати дійсно народним дипломатом і захисником України. Замість того, щоб поливати країну

16 ноя 2017
3851

Блогер: теперь все стало на свои места – совсем скоро от «Динамо» останется только одно название и легендарная история

Недавно в сети появилась аудиозапись разговора олигархов Игоря Коломойского и Игоря Суркиса. Суркис-младший оправдывается, мол, не общается с кумом Путина Виктором Медведчуком. Фигурировали в

17 ноя 2017
2538

В Минске резко прокомментировали высказывание Геращенко о «ноже в спину Украины»

Украинские политические деятели, предъявляя «обличительные» факты, а также подсчитывая «ножи в спину», в очередной раз пытаются привлечь к себе внимание. Как передает replyua.net, соответствующее

Последние новости

Олешко: задержание грузинских воров в законе связано со взрывчаткой, которую нашли у закарпатцев в Киеве несколько дней назад

Волонтер рассказал, где нужно «копать» НАБУ, чтобы Луценко опять оказался за решеткой

В перепродаже самой известной работы Леонардо да Винчи не обошлось без криминала

Эксперт: после того, как тронули сына «неприкасаемого», все и началось

Павел Нусс: общество пока еще ждет, но это терпение уже на исходе

Эксперт рассказал, почему на фоне подорожания бензина газ дешевеет

Известный блогер рассказал, откуда у Сытника такая ненависть к Луценко

Эксперт о монетизации субсидий: Кабмин решил придумать свой метод, отказавшись от той практики, которой пользуется весь мир

Гройсман пояснил, когда медики будут получать большую зарплату

У Луценко подтвердили открытое уголовное дело против директора НАБУ

Кремль всерьез обеспокоен работой украинского ресурса «Миротворец»

«Стена» по-русски: РФ намерена в 2018 году закончить заграждение границы между Крымом и Украиной

Социолог: «либералы» нужны Путину ничуть не меньше, чем силовики

Аваков – журналистам: «Что вы мелете? Я не думаю, что живу лучше вас!»

Сюмар прокомментировала задержание украинского журналиста в Беларуси

Гройсман: «Президент должен отреагировать на ситуацию в Закарпатской области»

Погода в выходные: синоптики предупредили о холодах и мокром снеге

Блогер о выступлении Ани Лорак в Киеве: «Это провокация»

Тука назвал участников протестов под ВР «наемными» сторонниками

В НАПК увидели нарушения закона в действиях Кличко

 Новости за день