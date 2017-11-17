Блогер о выступлении Ани Лорак в Киеве: «Это провокация»

Неожиданное выступление в Киеве скандально известной украинской певицы Ани Лорак, которая три последних года выступает в России, - это провокация. Как передает replyua.net, такую точку зрения представил блогер Роман Сулима на site.ua.
«Вся проблема не в Ани Лорак, которая не является исчадием ада, а просто запутавшейся глупой певичкой. Она обычная жертва массового шоу-биза с его понятиями и обязами. А вся суть в том, какую оголенную эмоцию вызывает она у целого слоя украинских граждан, которые увидели в ней символ протеста украинской государственности», - отметил он, комментируя бурные овации, которыми приняли в украинской столице сбежавшую в Москву певицу. Блогер считает, что люди, обрадовавшиеся выступлению Лорак, абсолютно не уважают свою страну. Более того, он назвал попытку отбелить репутацию Лорак провокацией и спрогнозировал их продолжение в будущем.
«Я не думаю, что большей части заявленных в афише этого праздничного концерта, было известно об этом сюрпризе. Судя по всему, их просто использовали, как обычно поступают у нас с артистами. Совершенно очевидно, что это провокация. И это означает, что те же пробы будет чаще и с бОльшим углублением в грунт. С Каролиной или без, не важно», - подытожил Сулима.