Историк: Гройсман хочет войти в историю

Вчера во время заседания Верховной Рады Украины премьер Владимир Гройсман выступил с предложением к Верховной Раде – впервые в истории принять бюджет вовремя – до 10 декабря, мол, он подал его вовремя, выполнив свою работу оперативно, поэтому и парламент должен выполнить свою часть работы в положенные сроки. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известный украинский историк и политолог Александр Палий.
«Предложение, надо сказать, очень оригинальное. Своевременное представление бюджета и спокойное голосование его на свежую, трезвую голову, без новогоднего оливье, значительно усложнит мошенничество и лоббизм. Потому что раньше правительства любили вносить бюджет аккуратно под елку, чтобы в истерике под крики «все пропало, все остановится» пичкать в бюджет лоббистские и откровенно клептоманские нормы», – отметил политолог.
Между тем, Александр палий отметил, что ключевые приоритеты триллионного есть – рекордные расходы на образование (217,5 млрд), так же рекордные расходы на здравоохранение (под 120 млрд), оборону и безопасность (под 160 млрд) и социальные расходы (около 200 млрд ). И это не считая пенсий, у которых совсем другая арифметика по Пенсионному фонду.