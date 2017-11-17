Учитель года Украины резко ответила на критику в свой адрес

Виолетта Македон, учительница английского языка из Закарпатской области, получившая награду «Учитель года», уехала на заработки в Великобританию и заявила о том, что украинцы должны относиться к такому решению с пониманием.
Как информирует replyua.net, на своей странице в Фейсбуке Македон сообщила, что журналисты выдумали тот факт, что якобы у нее тяжелые условия работы. «Условия труда в школе способствовали моему становлению как учителя, так и личности! Перспективы развития, как видите, тоже есть. Я - живой пример. В определенных изданиях есть целые абзацы, которые выдуманы. Абсолютно и категорически опровергаю слова о невыносимых условиях труда, жизни», - написала педагог.
По ее словам, в Украину она вернется с опытом, но никак не предателем своей страны. «Хочу преподавать украинским детям курс краеведения - учить из собственного опыта и с британским произношением. Что может быть лучше?». – пишет Македон. Также она отметила, что даже не ожидала такой реакции на свой отъезд, поскольку миллионы украинцев работают за границей, а она одна стала «козлом отпущения».