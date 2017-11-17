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Политолог: после иска беглеца Рената Кузьмина будет иск «легитимного» с просьбой вернуть ему его миллионы

Политолог: после иска беглеца Рената Кузьмина будет иск «легитимного» с просьбой вернуть ему его миллионы
НАБУ открыло производство на генпрокурора – по иску беглеца Рената Кузьмина. На «инциденте со свекровью» окончательно сдулось НАПК, и на «иске Кузьмина», кажется, окончательно сдувается НАБУ, а так оптимистически все начиналось, столько надежд было – что вот эти ребята точно разберутся со всеми коррупционерами и будут действовать независимо. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Виктор Уколов.

По его словам, с таким примером на следующей неделе должен подать заявление и «легитимный» из Ростова-на-Дону: «Мои честно украденными миллиардами незаконно обогатились, верните их мне, пожалуйста!». У нас же до сих пор нет в Законе о гражданстве пункта о лишении гражданства на основании государственной измены или коллаборации с агрессором – так все они до сих пор граждане Украины и теоретически вполне имеют право подавать заявления и иски, и ситуация с иском Кузьмина – наглядный тому пример. Политолог отмечает, что в результате вместо того, чтобы выполнять в новой государственной политике функции одного из главных рычагов реформ, НАБУ, похоже, стало просто еще одним инструментом не так политических, как клановых манипуляций и давления. И это, действительно, очень обидно, потому что общество возлагало на него серьезные надежды.

«Может в НАБУ не понимают, что наносят значительный прямой и опосредованной ущерб государству? Все эти требования показать засекречены решения, скандалы и провокации паники на ровном месте «пропали миллиарды Януковича!». Теперь – иск по заявлению фактически госпредателя», – написал Виктор Уколов. По его словам, это же действительно посягательство на госбюджет воюющей страны, сотрудничество с предателями, саботаж насущных проблем государства, загрузки судов и судей делами «ни о чем» - соответственно, отбор времени на рассмотрение действительно важных дел.
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