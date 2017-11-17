Умеров: «Спустя три года оккупации в Крыму остается много сторонников Украины»

Ильми Умеров, заместитель председателя Меджлиса, заявил о том, что в Крыму после трех с половиной лет оккупации все еще остается очень много сторонников Украины, информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
«Среди некрымскотатарского населения Крыма тоже достаточно много сторонников Украины. Мы с ними общаемся, дружим. Но у них нет какой-то организованной структуры. Есть просто отдельные проукраинские граждане», - заявил зампредседателя Меджлиса. При этом Умеров подчеркнул, что многие из тех, кто всецело поддерживает Украину, покинули полуостров сразу после референдума. Напомним, что недавно Умеров вышел на свободу. Также был освобожден Ахтем Чийгоз, еще один представитель крымскотатарского народа. Их выдали турецкой стороне.
Сначала Умерова и Чийгоза перевезли в Симферополь, после чего на самолете они улетели в российский город Анапу, а уже оттуда – в Анкару. Мустафа Джемилев тогда заявил, что этот обмен стал возможным благодаря договоренностям, достигнутым во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину.