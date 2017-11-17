валюта
СпецтемаЗа час своего выступления Тимошенко «вылила» ведро грязи на Порошенко и ни разу не обвинила Россию и Путина в агрессии против Украины

Журналист: «С энергией Саакашвили можно горы свернуть, если направить ее в нужное русло»

Журналист: «С энергией Саакашвили можно горы свернуть, если направить ее в нужное русло»
Владимир Горковенко, известный журналист, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что наблюдает за действиями Михаила Саакашвили, выступающего с пылкими речами перед пустыми палатками, и понимает, что с такой энергией и потоком сознания можно было бы горы свернуть, если эту энергию направить в позитивное русло, информирует replyua.net.

«Михоботы с пеной у рта доказывают, что Михаэль Саакашвили – самый известный в мире президент, потому что у него больше всего подписчиков в Facebook. Именно так и говорят. А тем, кто сомневается, бросают в морду его выступления в ООН, Конгрессе США и Совете Европы. Правда, Петр Порошенко там тоже выступал. В конце концов, там много кто выступает», - пишет Горковенко. По словам журналиста, Саакашвили мог бы стать самым лучшим президентом, защитником и дипломатом Украины, но вместо этого он поливает грязью страну, которую, по его же словам, он искренне любит.

«Как настоящий патриот Украины Михаэль Саакашвили должен был бы использовать весь свой дипломатический шарм, чтобы снизить уровень напряжения между Украиной и Польшей. Он должен был ломиться во все европейские инстанции, где у него так много друзей, чтобы они не были сторонними наблюдателями», - добавил Горковенко.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Продюсер раскрыл подробности концерта Ани Лорак в Киеве

Срочно: Дипломат: предательство и только. То, что сделала София Ротару, недопустимо герою и народному артисту Украины
Важное за сутки
16 ноя 2017
9680

Дипломат: знал, что у пропаганды РФ дна нет, но сегодня в очередной раз убедился, что за дном еще дно, и видать не одно

Для того, чтобы оправдать начало вооруженного конфликта с Украиной и незаконную аннексию Крыма, в России штампуются так называемые «русские боевики» с суперменами в главной роли – морпехи, офицеры,

16 ноя 2017
7177

На Закарпатье задержан владелец «частной границы» с Венгрией Горват Аттила

Сотрудниками силовых органов утром 16 ноября в санатории «Карпаты» возле Мукачево был задержан владелец так называемой «частной границы» с Венгрией, которая используется для контрабанды, Горват

16 ноя 2017
3812

Політолог: Саакашвілі мав всі шанси стати дійсно найкращим президентом України

Екс-президент Грузії міг би стати дійсно найкращим президентом. Він міг використовувати свій авторитет і стати дійсно народним дипломатом і захисником України. Замість того, щоб поливати країну

Последние новости

Арсен Аваков о «деле рюкзаков»: «я буду требовать извинений от всех»

Историк: Гройсман хочет войти в историю

Гройсман просит Венгрию не разговаривать с Украиной языком шантажа

Столтенберг: Путин значительно наращивает военное присутствие в Арктике

Донбасс получил от «Газпрома» 1,5 миллиарда кубометров газа

Лондон начал расследовать вмешательство Москвы в Brexit

Сандерс: «Трамп считает, что нам нужно сотрудничать с Россией»

Земан: «Многие политики Европы считают историю с Крымом завершенным делом»

Будапешт предъявил Киеву жесткий ультиматум

Госдеп США предупредил о терактах в Европе на рождественские праздники

Политолог: Гройсман аплодирует, нардепы голосуют. Кто так говорил про неэффективную Верховную Раду и досрочные выборы?

В Беларуси задержали и обвинили журналиста из Украины в шпионаже

Парфенов выступил со странным заявлением об украинцах и россиянах

Требовать патриотизма от «планктона», который пришел на концерт Лорак, просто глупо, – Роман Доник

Минобороны США распространило сообщение с призывом отправить Трампа в отставку

Аваков рассказал о президентских амбициях

В Минске резко прокомментировали высказывание Геращенко о «ноже в спину Украины»

Дипломат назвал приоритетные страны, с которыми Украине важно усилить сотрудничество

НАБУ: против Луценко открыто уголовное дело по факту незаконного обогащения

Учитель года Украины резко ответила на критику в свой адрес

 Новости за день