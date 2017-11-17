Журналист: «С энергией Саакашвили можно горы свернуть, если направить ее в нужное русло»

Владимир Горковенко, известный журналист, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что наблюдает за действиями Михаила Саакашвили, выступающего с пылкими речами перед пустыми палатками, и понимает, что с такой энергией и потоком сознания можно было бы горы свернуть, если эту энергию направить в позитивное русло, информирует replyua.net.
«Михоботы с пеной у рта доказывают, что Михаэль Саакашвили – самый известный в мире президент, потому что у него больше всего подписчиков в Facebook. Именно так и говорят. А тем, кто сомневается, бросают в морду его выступления в ООН, Конгрессе США и Совете Европы. Правда, Петр Порошенко там тоже выступал. В конце концов, там много кто выступает», - пишет Горковенко. По словам журналиста, Саакашвили мог бы стать самым лучшим президентом, защитником и дипломатом Украины, но вместо этого он поливает грязью страну, которую, по его же словам, он искренне любит.
«Как настоящий патриот Украины Михаэль Саакашвили должен был бы использовать весь свой дипломатический шарм, чтобы снизить уровень напряжения между Украиной и Польшей. Он должен был ломиться во все европейские инстанции, где у него так много друзей, чтобы они не были сторонними наблюдателями», - добавил Горковенко.