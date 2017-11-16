Политолог: Качинський забыл, что, находясь еще в оппозиции, он скандировал с украинцами на Майдане «Слава Украине!»

Стратегическое партнерство между Украиной и Польшей, основанное президентами Леонидом Кучмой и Александром Квасьневским, переживало разные времена, далеко не всегда между Киевом и Варшавой раздавались исключительно победные марши. Однако обычно с обеих сторон польско-украинской границы хватало мудрости не нагнетать ситуацию до предела. Теперь же польско-украинские отношения в исторической ретроспективе являются сложными, однако эти трудности в значительной мере являются типичными для Европы, где разные народы ссорились и мирились друг с другом. Это не помешало Польши первой признать независимость Украины и выступать в течение длительного времени ее адвокатом в процессах европейской и евроатлантической интеграции. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и политолог Евгений Магда.
По его словам, ограничивать проблематику двусторонних отношений исключительно Волынской трагедией и вопросами эксгумации тел поляков на территории Украины, очевидно, не стоит, были и другие страницы польско-украинской истории взаимоотношений, требующих трезвой оценки. Однако формула «Прощаем и просим прощения», которую взяли на вооружение Кучма и Квасьневский, вряд ли имеет альтернативу, разве что к ней будет длиннее путь.
Политолог напомнил, что во время Революции Достоинства Ярослав Качиньский, тогда лидер оппозиционной партии «Право и справедливость», завершил свое выступление на Майдане словами «Слава Украине!», которые некоторые польские политики сегодня могут назвать «бандеровским лозунгом». К тому же поддержка Варшавой Киева не ограничивалась исключительно подобными ритуальными жестами, довольно часто она была действенной и эффективной на международной арене. Однако польская элита сегодня не хочет вспомнить, что уже оказанная услуга ничего не стоит, а имперские нотки в ее заявлениях по украинской тематике не могут восприниматься спокойно в условиях гибридной агрессии со стороны России. Поэтому острые заявления министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, который таким образом борется за сохранение министерского портфеля, выглядят несвоевременными и воспринимаются как вызов. К тому же он транслирует не только свою позицию, и это очевидно.