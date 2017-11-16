Мне стыдно это говорить, аж больно, но Саакашвили пробил такое дно, что даже Рабинович выглядит лучше и достойнее, – блогер

В Грузии экс-президента Михаила Саакашвили обвиняют в убийстве минимум троих людей. Об этом заявил лидер партии «За Життя» Вадим Рабинович на телеканале NewsOne. Как пишет в своем блоге украинский блогер Мирослав Олешко, когда Саакашвили попадает на ринг с таким же популистом как он сам, то начинает идти пена со рта, причем в прямом смысле этого слова.
Блогер отмечает, что Рабинович в прямом эфире обвинил Саакашвили в том, что это его снайперы убивали людей на Майдане, его заявление он попросил считать официальным обращением в прокуратуру. Так же забавно, как Саакашвили не понравилась правда о том, как он в Грузии уничтожал оппозиционные СМИ и выводил против митингующих полицию. То же самое Саакашвили пообещал сделать и в Украине, как только придет к власти, разогнав все телеканалы, которые сейчас его не поддерживают.
«Навешивать ярлык «то был российский олигарх» очень глупо, потому что прежде всего то был грузинский гражданин, против которого Саакашвили задействовал преступные, бандитские методы, за что теперь в Грузии его ожидает тюремная койка, вместе 258 кв. метровой квартиры в Киеве. Мне стыдно это говорить, аж больно, но Саакашвили пробил такое дно, что даже Рабинович выглядит лучше и достойнее», – резюмировал Олешко.