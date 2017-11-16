Блогер: вот и все высокие стандарты неолигархического ATR

После аннексии Россией Крыма в Киев с оккупированного полуострова переехала редакция телеканала ATR. Канал начал позиционировать себя, как СМИ, которое не принадлежит никому из олигархов, а значит ведет прозрачную редакционную политику, подает объективную информацию о события в стране, но после рассказа известного украинского общественного активиста и блогера Карла Волоха появились сомнения на этот счет. Карл Волох рассказал, как ему поступил звонок с ATR с просьбой прийти на эфире вместо гостя, который в последнюю минуту отказался. Тема «ваша» – борьба с коррупцией, вы в студии вдвоем с ведущим, будет одно телефонное включение, остальное время сможете нормально донести свою позицию», сообщили в ATR.
«Я терпеть не могу быть затычкой для эфирных дырок, совершенно не гоняюсь за участием в передачах, но: как все приличные люди имею сантимент к кырымлы и всему, что с ними связано, к тому же, знаю сегодня об украинской коррупции и состоянии борьбы с ней, возможно, больше любого другого человека в стране. В общем, я согласился. Телефонных включений во время «моего» эфира было четыре, и большую часть передачи я просидел в студии как истукан», – рассказал Карл Волох.
Он отмечает, главное, это кто были эти четверо. Из всех членов антикоррупционного комитета Верховной Рады канал сумел обратиться за комментарием только к: Лещенко, Деревянко и Добродомову. Естественно, все они повторяли одно и то же. Четвертое включение было – своя журналистка, которая озвучила точку зрения Соболева и уволенной из НАПК женщины, которую там протежировал Найем. Карл волох отмечает, что добавить сюда еще можно совершенно «заточенного» ведущего и факт, что заменил он в эфире Чумака – вот и все высокие профессиональные стандарты ATR.