«Ненавижу людей, надоела Украина», - пост блогера вызвал недовольство в сети

Владислав Семенченко, известный блогер, на своей странице в Фейсбуке разместил пост, который вызвал негодование у сотен украинцев, передает replyua.net.
В своем посте Семенченко написал, что ненавидит людей, живущих в Украине, и ему надоела сама Украина. «Мне надоела моя страна. Люблю Украину, а ненавижу людей. Возможно, вы этого не замечаете, но просто оглянитесь и изучите людей. Люди сгнили изнутри. И не надо говорить, что так везде. Так только в Украине», - отметил блогер. По его мнению, теперь в Украине стало слишком много «экспертов», которые даже не различают фейковую информацию, винят во всем власть вместо того, чтобы начать с себя. Семенченко подчеркнул, что в Украине начали разговаривать на ужасном суржике, 99 процентов людей «ходят с кислыми лицами», и он хочет уехать из страны, которая заслуживает лучшего народа.
Интересно и то, что многие пользователи согласились с мнением блогера, но поправили его, написав, что довольно редко слышат суржик, по крайней мере, в столице. «Согласна. Те, кто может – уезжает или уже уехал. Рыба гниет с головы и то что мы видим, к сожалению, уже констатация», - отметила одна из подписчиц.