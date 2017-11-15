Сытник имеет все шансы оказаться на скамье подсудимых, – политолог

Сегодня на заседании антикоррупционного комитета нардеп Антон Геращенко представил доказательства разглашения директором НАБУ Сытником записей частных телефонных разговоров. Речь идет об общении жены военного прокурора Кулика с ее подругой. Очевидно, что записи осуществлялись в ходе расследования дела, в котором Кулик проходит подозреваемым в незаконном обогащении. Если виноват, то должен отвечать. Но Сытник позволил себе лично во время встречи с группой журналистов озвучить текст абсолютно частной беседы, которая, на его взгляд, должна скомпрометировать жену Кулика. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Тарас Черновил.
По его словам, Сытник решил, что ему позволительно влезать в частную жизнь постороннего человека, умышленно выносить его на общественный резонанс. Говорят, что на той компромат-вечеринке у Сытника была и нынешняя распорядительница «Украинской правды», и Шабунин, и еще куча народа – просто потешались. Ченовил отмечает, что за Сытником также числиться не только незаконное вмешательство в чужую жизнь и разглашение тайны следствия посторонним лицам. Там минимум три статьи Уголовного Кодекса Украины: 328, 365 и 387. Негласные следственные действия – это вообще святая святых в общем понятии тайны следствия.
Политолог отмечает, что еще в добавок ко всему этому изъяты НАБУ у Генпрокуратуры и скрытые от следствия материалы на Каськива – те, где речь идет не о 7,5, а о 800 миллионах гривен и об укрытии от ответственности Садового за злоупотребление землей. Явный криминал также в отбеливании и сокрытии коррупционных преступлений Саакашвили на посту главы ОГА. Квартира Лещенко, купленная за коррупционные несколько миллионов гривен, здесь даже как-то смешно болтается, но также содержит состав преступления должностного лица, каковым является Сытник.