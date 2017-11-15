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С «дядей Вовой» в России все получилось, чего не скажешь о «тете Юле» в Украине

С «дядей Вовой» в России все получилось, чего не скажешь о «тете Юле» в Украине
Как передает replyua.net, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что считает песню популярную песню «Дядя Вова» в исполнении школьников «проявлением симпатий» к Владимиру Путину. Своим взглядом на популярный хит российской пропаганды поделился украинский политолог Виктор Уколов. По его словам, нет ничего удивительного в этой песне – российская пропаганда постоянно занята брендированием Путина. Иными словами, они лепят положительный эмоциональный образ из своего диктатора-президента: дзюдо, самолет, с аистами на дельтаплане, с подводниками в море, с голым торсом и в ботинках на высоких каблуках. Слово «Путин» должно вызвать гордость и добрую улыбку россиян.

По мнению политолога, ни один из украинских политиков не занимался брендированием за исключением Юлии Тимошенко и то до заключения. Теперь она полностью отдалась критике, а вот раньше была и коса, и положительные ролики, и плакаты для молодежи, плакаты с эмоциональными сюжетами, специальные открытки. Ну, а теперь «Батькивщина» отказывается от рекламы – уже второй раз, впервые это было на президентских выборах 2014 года. Однако не удержались тогда, не удержатся и теперь, поэтому реклама в них будет, но уже не такая, как у Путина – скорее критика власти, чем положительное брендирование.

«Брендирование может быть и отрицательным, здесь в Украине значительно больше последователей такого вида саморекламы», – резюмировал Виктор Уколов.
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