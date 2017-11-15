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СпецтемаБлогер: ось хто найскладніша політична проститутка в Україні

Политтехнолог: вот и вся борьба с коррупцией – вы мне протокол, я вам в ответ уголовное дело, вы мне подозрение, я вам обыск

Политтехнолог: вот и вся борьба с коррупцией – вы мне протокол, я вам в ответ уголовное дело, вы мне подозрение, я вам обыск
После публичных разборок НАБУ и НАПК не покидает крайне неприятное ощущение, что на важный участок работы пришли временщики. Единственная структура, которая не вмешивается в скандал, это САП. И ведь это еще не создан антикоррупционный суд. В любом случае, необходимо обязательно провести аудит работы всех антикоррупционных структур. Как передает replyua.net, такое мнение в своем блоге высказал украинский политтехнолог Тарас Березовец.

По его словам, разобрать по пищинке, как состоят дела в антикоррупционных органах будет крайне сложно, так как каждая отдельная антикоррупционная контора имеет клуб своих «ядерных» фанатов, которые в упор не замечают ошибок своих подопечных, но готовы утопить структуру-конкурента. Вместо того чтобы объединить, борьба с коррупцией разъединяет. Любые логические аргументы и призывы прекратить межусобицу бессмысленны. Никто не хочет посмотреть правде в глаза. Вместо работы мы видим мелочность, комплексы и дешевую мстительность в стиле гангстерских разборок: вы мне протокол, я вам в ответ уголовное дело, вы мне подозрение, я вам обыск.

Тарас Березовец отмечает, что все это обесценивает работу всех структур и обнуляет авторитет до нулевого уровня. Ошибка в том, что с определенного момента борьба с коррупцией переросла в политическую борьбу, где антикоррупционные органы начали использоваться для уничтожения политических оппонентов, что неминуемо привело к обнулению авторитета борцов с коррупцией.
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Горячая тема: Блогер: ось хто найскладніша політична проститутка в Україні

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