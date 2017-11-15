Дипломат о разрыве дипотношений с РФ: торговлю это не остановит, а вот некоторые человеческие жизни сохранит

В Украине есть политические эксперты, которые утверждают, что в условиях войны торговля с агрессором является положительным фактором, а, значит, не нужно разрывать дипломатические отношения с РФ, но даже тем, кто так считает, не помешало бы знать, что разрыв дипломатических отношений не означает автоматическое прекращение действия всех коммерческих сделок, договоров и так далее. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и дипломат Богдан Яременко.
Дипломат отмечает, что даже после разрыва дипотношений на официальном уровне, все будет работать дальше и газ для европейских потребителей будет транспортироваться по-прежнему, и запретов на передвижение разрыв дипломатических отношений тоже не значит. Хотя ограничения передвижений между Украиной и Россией уже давно назрели, но это решение может быть принято, как в условиях существования дипломатических отношений, так и без них.
«Тем, кто возмущается предложением о таких ограничениях стоит вспомнить, сколько в последнее время в Киеве прозвучало взрывов или совершено терактов. Все – дело рук граждан Украины, которых преимущественно вербуют на территории РФ. Поэтому надо взрослеть и не бояться принимать сложные, но правильные решения – разрывать дипломатические отношения с Россией», – резюмировал дипломат.