Юрист-международник: аванс доверия к недавно созданным антикоррупционным органам – исчерпан

Когда политики публично выясняют отношения и обвиняют друг друга во всех смертных грехах, это обидно, грязно, но в целом нормально – на то они и публичные политики. Когда государственные органы начинают публично воевать друг с другом – это напоминает феодализм только в его постмодернистском карикатурном варианте. Взаимные публичные обвинения НАБУ и НАПК, а также НАБУ и САП, НАБУ и Генпрокуратуры разрушает остатки доверия к правоохранительной системе в целом и государства как такового. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет юрист-международник Геннадий Друзенко.
По его словам, социология лучше всего показывает, как к выяснению отношений между правоохранительными органами относятся люди. НАБУ и САП, на которые еще год назад возлагались такие большие надежды в борьбе с коррупцией, не доверяет почти втрое больше граждан, чем доверяет. Примечательно, что в национальной полиции и СБУ рейтинг доверия-недоверия хотя и отрицательный, но существенно лучше. Не говоря уже о ВСУ, Нацгвардию, пограничников и даже МЧС-ников, у которых такой рейтинг положительный. Это означает, что аванс доверия к недавно созданным антикоррупционным органам – исчерпан и ни один антикоррупционный суд уже не способен исправить имиджевый вред, причиненный публичными перепалками Сытника и Корчак, МВД и НАБУ, САП и Генпрокуратуры. Без доверия граждан модернизация государства невозможна.
«Для нас, людей, все эти органы должны олицетворять прежде всего государство Украина, а не свои феоды и своих сюзеренов, а в государстве, как в здоровом организме, председатель должен решать, что делать рукам и ногам, а не они сами делать, что и когда им заблагорассудится», – написал Друзенко. По его прогнозу, все это закончится тем, что вся эта игра в демократию и свободные институты, а также инфантильные разборки антикоррупционных органов закончатся и Украина может соблазниться простыми ответами на сложные вопросы и найти своего диктатора или погрузиться в очередную руину.