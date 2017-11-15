Блогер: они попробовали пальцем воду, теперь, ждите, будут заходить

Недавно в России отшумела церемония награждения «Золотого граммофона» на которой были замечены ряд наших отечественных исполнителей – Брежнева, Барских, Лобода, Лорак. Во главе юных любителей российских рублей оказалась София Ротару, которой, казалось бы, уже имидж должен быть важнее, чем деньги. Самым мерзким из всего того действа было то, что Ротару взяла награду из рук одной из самых украинофобских политиканш Кремля – Марии Захаровой. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Екатерина Золотарева.
По словам блогера, в самое ближайшее время, гастролирующие в России, наши артисты приедут со своими концертами в Украину, и все равно соберут массу народа, потому что людей а-ля «музыка вне политики» среди нас очень много. Никто ж из них не связывает это с информационной войной. Первая проба состоялась вчера в Дворце «Украина», где проходил концерт в честь дня рождения балета «Фридом» с участием, конечно же, Брежневой и Барских. Помимо этого, они еще и Лорак анонимно завели – она выступала, хотя ни на афишах, ни в программе ее заявлено не было. Очевидцы рассказывают, зал встретил певицу бурными аплодисментами и провожал овациями.
«Они попробовали пальцем воду – можно заходить, все в порядке! Чего и стоило ожидать, увы. Потому что если приняли с восторгом даже появление в формате крадущегося вора, то что уж тут. Ждите теперь в самое ближайшее время их гастрольные туры по Украине, которые пройдут, думаю, еще и с аншлагами. Видимо, очень уж некоторым нравится, когда им плюют в лицо», – резюмировала Екатерина Золотарева.