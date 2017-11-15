валюта
СпецтемаКиселев отреагировал на пост Слепакова о Задорнове

Блогер: они попробовали пальцем воду, теперь, ждите, будут заходить

Блогер: они попробовали пальцем воду, теперь, ждите, будут заходить
Недавно в России отшумела церемония награждения «Золотого граммофона» на которой были замечены ряд наших отечественных исполнителей – Брежнева, Барских, Лобода, Лорак. Во главе юных любителей российских рублей оказалась София Ротару, которой, казалось бы, уже имидж должен быть важнее, чем деньги. Самым мерзким из всего того действа было то, что Ротару взяла награду из рук одной из самых украинофобских политиканш Кремля – Марии Захаровой. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Екатерина Золотарева.

По словам блогера, в самое ближайшее время, гастролирующие в России, наши артисты приедут со своими концертами в Украину, и все равно соберут массу народа, потому что людей а-ля «музыка вне политики» среди нас очень много. Никто ж из них не связывает это с информационной войной. Первая проба состоялась вчера в Дворце «Украина», где проходил концерт в честь дня рождения балета «Фридом» с участием, конечно же, Брежневой и Барских. Помимо этого, они еще и Лорак анонимно завели – она выступала, хотя ни на афишах, ни в программе ее заявлено не было. Очевидцы рассказывают, зал встретил певицу бурными аплодисментами и провожал овациями.

«Они попробовали пальцем воду – можно заходить, все в порядке! Чего и стоило ожидать, увы. Потому что если приняли с восторгом даже появление в формате крадущегося вора, то что уж тут. Ждите теперь в самое ближайшее время их гастрольные туры по Украине, которые пройдут, думаю, еще и с аншлагами. Видимо, очень уж некоторым нравится, когда им плюют в лицо», – резюмировала Екатерина Золотарева.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: ось хто найскладніша політична проститутка в Україні

Срочно: Дипломат: предательство и только. То, что сделала София Ротару, недопустимо герою и народному артисту Украины
Важное за сутки
14 ноя 2017
6451

Чудова новина з ООН: незважаючи на спротив РФ, український проект резолюції по Криму підтримали

Як інформує видання replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода», сьогодні, чотирнадцятого листопада 2017 року, відбулось голосування за проект резолюції, запропонованої Україною, в ООН.

Последние новости

К российским захватчикам на Донбассе могут присоединиться белорусские

Юрист-международник: аванс доверия к недавно созданным антикоррупционным органам – исчерпан

Блогер: они попробовали пальцем воду, теперь, ждите, будут заходить

Ани Лорак тайно выступила на концерте в Киеве

Полторак рассказал о возможности участия РФ в миссии ООН на Донбассе

В РФ потерпел крушение пассажирский самолет, выжил только один ребенок

Геращенко назвала «ножом в спину» голосование Беларуси в ООН по Крыму

Бочкала: когда ВСУ освобождали Славянск, Краматорск, делали это ради страны, а, получается, ради Недавы и других товарищей

Хранение оружия: Парубий намерен изменить правила

«Люди живут, словно бомжи»: В Крыму опровергли рассказы о хорошей жизни на полуострове

Украина опустилась в рейтинге Freedom House по свободе Интернета

ГПСУ начала усиленно охранять границу со Словакией

Политик пояснил, как США могут договариваться с Россией

Журналист: друзей из «Оппоблока» на оккупированных территориях ждет – пуля, а в лучшем случае – подвал

Захарченко: «В «ДНР» разработано оружие, «способное уничтожить ВСУ»

Суд приступит к рассмотрению дела Насирова 27 ноября

Политолог рассказал в чем разница между НАБУ и НАПК

Конгресс США поддержал выделение Украине 350 миллионов долларов военной помощи

Россия решила запустить пассажирские поезда в обход Украины

Сахарный диабет в Украине: озвучена шокирующая статистика

 Новости за день