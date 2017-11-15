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Политолог рассказал в чем разница между НАБУ и НАПК

Политолог рассказал в чем разница между НАБУ и НАПК
В Украине на полную силу разгорается противостояние между НАБУ и НАПК, но большая часть украинцев не знают в чем же отличие между двумя этими антикоррупционными органами. Тем не менее, есть свои различия. Прежде всего – это система управления. В НАБУ 100% единоначалие. Назначили Сытника директором, а он уже сам создает и руководство, и штат детективов, и весь исполнительный аппарат. И никто на это повлиять не может. Этим закладывается колоссальный конфликт на будущее. Сытник пойдет или через определенный законом срок каденции, или еще раньше из-за обвинений в коррупции и грубом нарушении законов. Будет назначен новый руководитель, который будет иметь такое же право подбирать штат под себя, а там все до последней уборщицы – под Сытника. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Тарас Черновил.

В НАПК структура противоположная, хотя также доведена до абсурда. Был создан орган из четырех человек. И эта четверка равным голосованием решает все без исключения вопросы. Сложно понять, как организовать политическое влияние некоего «куратора» на органе, где решения принимаются не в закрытом кабинете, как в Сытника, а на открытом заседании голосованием лиц, которые друг друга просто ненавидят и постоянно подставляют. В таком органе хорошо удается только одна стратегия – саботаж и развала работы.

По словам политолога, вторая особенность – открытость или закрытость материалов исследований и расследований. Практически невозможно узнать, какие материалы лежат в сейфе у Сытника. Того же про НАПК не скажешь – здесь самая открытая в мире система декларирования. Заходите на сайт, выбираете и смотрите, и оцениваете все, включая картины в спальне или наличные под матрасом.
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