Блогер: ровно месяц понадобилось, чтобы понять, что же такого затевалось 17.10.17

«Выйдем 17.10.17 под Верховную Раду и заставим «преступную власть» принять Большую политическую реформу», – говорили Саакашвили и компания. При этом протестующие не сказали, что «преступная власть» в лице президента уже вносила закон о лишении народных депутатов неприкосновенности, что закон прошел первое чтение и получил одобрение Конституционного суда. Не сказали, что другие новые законопроекты также должны проходить процедуру согласования Конституционным судом и их невозможно принять тогда, когда тебе хочется. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер с ником Mason Lemberg.
По его словам, также не сказали оппозиционеры, что депутатская неприкосновенность – это единственная вещь, которая отделяет их от тюрьмы, что они наглядно продемонстрировали 17.10.17, защищая себя депутатскими ксивами. Не сказали, что для изменений законодательства о выборах, в них не только не было голосов, но и не было законопроекта. Не сказали, что «преступная власть» в лице Народного Фронта разработала и внесла законопроект об изменениях избирательного законодательства, за этот законопроект проголосовали «регионалы», не голосовал тот самый Деревянко, который потом рассказал, что это их победа.
Блогер отмечает, что также умолчали оппозиционеры о том, что Венецианская комиссия не одобрила их законопроект об антикоррупционном суде еще до митинга 17.10.17. Зато оппозиционеры перекрыли Грушевского и позволяют себе «маршировать» под «Плыне кача». Вот так, через месяц после начала, мы увидели настоящую суть их митингов с благозвучным названием «Большая Политическая Реформа».