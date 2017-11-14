Политолог: помимо Литвы и Грузии есть еще одна страна, которая бы могла стать «критическим другом» Украины

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Как предает replyua.net, известный украинский политолог Владимир Горбач в своем блоге пишет о том, что сегодня один дипломат из страны ЕС спросил у него, кого в Украине теперь считают своим лучшим другом, не просто союзником, а именно другом, то есть тем, кто будет оказывать поддержку в любой ситуации? По мнению политолога, сегодня таких друзей всего двое – Литва и Грузия, возможно еще Словакия, но они слишком маленькие, даже если захотят, то вряд ли смогут помочь нам в критической ситуации.Владимир Горбач отмечает, что он поймал себя на мысли, что наверняка есть еще одна страна, которая для нас могла стать тем «критическим другом», вместе с которым мы могли бы пережить внешнее давление почти по всему периметру границы, как сейчас. «Мой ответ – Беларусь... Тесное партнерство Украины с Беларусью – это совсем другая геополитическая ситуация на востоке Европы», – отметил политолог.По его словам, это, конечно, в теории, потому что нужно два условия для самой Беларуси – она сама должна этого захотеть, и она должна научиться выживать без России. И от нас это не зависит, но все равно мы должны делать все, чтобы завоевать симпатии белорусов.