Дипломат: самое обидное не безрезультативность переговоров Волкера и Суркова, а то, что они опять проходят без нас

Переговоры спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым прогнозируемо ничего нового не принесли. Как и прежде стороны не достигли компромиссного решения или же просто о нем не сообщается в СМИ. Как предает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский дипломат Вадим Трюхан.
По его словам, о том, что стороны ни к чему не договорились – это и так понятно, а, значит, дальше разговор может идти только в двух плоскостях – договариваться о том, что одна из сторон предупреждает, что может пойти на несогласованные с другой стороной действия или о том, что у сторон таки наметилось общее понимание того, как и когда проблема может быть урегулирована.
Вадим Трюхан отмечает, то, что на переговорах не было Украины – это вина Украины, а не кого-то другого. Ведь специального представителя, который бы был уполномочен вести переговоры по урегулированию кризиса, вызванного агрессией России против Украины до сих пор у нас нет. Дипломат подчеркивает, это в то время, когда имеем как минимум 4-5 талантливых опытных дипломатов-тяжеловесов, которые могли бы профессионально справиться с этой непростой миссией.