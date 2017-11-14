Блогер: как бы вам там не ездила по ушам Тимошенко и Саакашвили, рая з 70 суток не бывает

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Многие историки подтвердят, что «отца» польских реформ Бальцеровича тоже обзывали «преступником» и едва не фашистом. И о том, что он «геноцид» в стране устраивал кричали. В течение 5 лет его чучело регулярно жгли перед домом правительства, хотя Бальцеровича давно уже не было в правительстве. Затем в течение 2 лет демонстративные сожжения уже не проводили – только ворчали на кухнях, какой же Бальцерович все-таки враг народа. Как предает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист Павло Правый.По его словам, через 7 лет после начала реформ Бальцеровича наградили высшим орденом Польши, назвали национальным героем и каждый поляк у себя на кухне за стаканом «крепкой» доказывал куму, что он с самого начала поддерживал «этого великого мужа».Блогер отмечает, к сожалению, у нас не Польша. У нас народ гораздо более «совковый» потому, нравится это кому-то или нет, но срок проведения реформ будет больше. «Как бы вам там не ездила по ушам Тимошенко, обещая рай через год, или умничал Саакашвили, гарантируя тот же рай, но уже через 70 дней. Есть объективная реальность и ложь тех, кто рвется к власти. И, какой бы сладкой для вас эта ложь не была, как бы вам не хотелось рая за 70 суток – реальность от этого не изменится», – резюмировал Павло Правый.