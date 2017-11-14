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Яременко: с той политикой, которую проводит нынешняя Польша, мне нечего делать на торжественном приеме по случаю независимости

Яременко: с той политикой, которую проводит нынешняя Польша, мне нечего делать на торжественном приеме по случаю независимости
11 ноября наш сосед – Польша отмечал День независимости. Поэтому поводу сегодня в Киеве состоится организованный Посольством Польши в Украине торжественный прием по этому случаю. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и дипломат Богдан Яременко. Он отмечает, что ему импонирует польская элита, которая вывела свою страну из постсоветского посттоталитарного болота в мир. Дипломат отмечает, что ему также очень импонирует польское посольство в Киеве, но на сегодняшний день, приглашение, которое предварительно принял, он не пойдет.

«Я понимаю, что Посольство Польши в Киеве является представительством всего Польского государства, но формально – это представительство МИД Польши. Сегодня внешнеполитическое ведомство Польши возглавляет не только плохой дипломат, но и как политик представляет те силы, которые вредят далеко не одним украино-польским отношениям, но и Польши в целом», – цитирует Яременко replyua.net.

По его словам, многочисленные вульгарно-шовинистические упреки в адрес украинцев, политика запретов на въезд в Польшу тем украинцам, которые имеют смелость иметь собственное мнение относительно своей же истории – это преступление. Можно принять приглашение и прийти на празднование с символикой ОУН-УПА, но, зачем ставить в неудобное положение польское посольство в Киеве. Дипломат подчеркивает, именно поэтому он принял решение подтвердить публично свое искреннее и глубокое уважение польским коллегам в Киеве, но от участия в праздновании отказаться.
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