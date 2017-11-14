Сергей Иванов: теперь понятно, почему именно Сытника «выбрали» на должность главы НАБУ

Как передает replyua.net, в сеть «слили» аудиозапись разговора главы НАБУ Сытника с журналистами. Как пишет в своем блогер украинский телеведущий и блогер Сергей Иванов, прослушав аудиозапись больше всего его удивило то, как безнадежно и откровенно Сытник скучает по временам Януковича-Пшонки. И порядка, мол, было больше, и беспредела не было, и дело Тимошенко было расследовано объективно, без какой-либо политической окраски. Вот где ужас. Подсознательное притяжения председателя НАБУ к крепкой донецкой руке.
По словам Иванова, всем поклонникам Сытника стоит сказать, что нельзя верить в честность и доблесть действующего главы НАБУ. «Не верил с тех пор, как этого человека «выбрали» на должность, сдвинув Богдана Витвицкого, бывшего помощника федерального прокурора, который успешно вел громкие дела в США и знать которого лично я имею честь. Ситника, собственно, и выбрали за единую добродетель – за управляемость», – написал журналист.
Сергей Иванов отмечает, что он не представляет, где именно Сытник делал операцию по восстановлению девственности, ведь в той системе, по которой он так активно грустит, нетронутых не было. «Я знаю, я тоже не исключение, впрочем, имею силу это признавать и ежедневно исправляю ошибки прошлого, не добиваясь абсолютной власти. Это очень сложная и часто неблагодарная работа, но человек, который не мечтает о катарсисе, живет зря», – резюмировал блогер.