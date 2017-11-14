валюта
СпецтемаКиселев отреагировал на пост Слепакова о Задорнове

Сергей Иванов: теперь понятно, почему именно Сытника «выбрали» на должность главы НАБУ

Сергей Иванов: теперь понятно, почему именно Сытника «выбрали» на должность главы НАБУ
Как передает replyua.net, в сеть «слили» аудиозапись разговора главы НАБУ Сытника с журналистами. Как пишет в своем блогер украинский телеведущий и блогер Сергей Иванов, прослушав аудиозапись больше всего его удивило то, как безнадежно и откровенно Сытник скучает по временам Януковича-Пшонки. И порядка, мол, было больше, и беспредела не было, и дело Тимошенко было расследовано объективно, без какой-либо политической окраски. Вот где ужас. Подсознательное притяжения председателя НАБУ к крепкой донецкой руке.

По словам Иванова, всем поклонникам Сытника стоит сказать, что нельзя верить в честность и доблесть действующего главы НАБУ. «Не верил с тех пор, как этого человека «выбрали» на должность, сдвинув Богдана Витвицкого, бывшего помощника федерального прокурора, который успешно вел громкие дела в США и знать которого лично я имею честь. Ситника, собственно, и выбрали за единую добродетель – за управляемость», – написал журналист.

Сергей Иванов отмечает, что он не представляет, где именно Сытник делал операцию по восстановлению девственности, ведь в той системе, по которой он так активно грустит, нетронутых не было. «Я знаю, я тоже не исключение, впрочем, имею силу это признавать и ежедневно исправляю ошибки прошлого, не добиваясь абсолютной власти. Это очень сложная и часто неблагодарная работа, но человек, который не мечтает о катарсисе, живет зря», – резюмировал блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Киселев отреагировал на пост Слепакова о Задорнове

Срочно: Дипломат: предательство и только. То, что сделала София Ротару, недопустимо герою и народному артисту Украины
Важное за сутки
13 ноя 2017
6074

«Украина – это кусок России»: в эфире росТВ выступили с наглым заявлением

По мнению Сергея Рыбакова, который является заместителем Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Украина – это кусок России, который был оторван от последней насильственным

13 ноя 2017
5645

Блогер: у Будапешті можуть говорити що завгодно про «угорське Закарпаття», але є вагомий фактор, який не дасть шансу сепаратизму

Блогер та очільник проекту Patriot Book Олександр Сурков на персональній сторінці в соціальній мережі оцінив шанси Будапешту на загарбання Закарпаття, - про це видання replyua.net інформує з

13 ноя 2017
4006

Журналіст: чергового зрадника України Кремль викинув з окупованого Криму

За словами журналіста Лариси Волошиної, перебіжчиків, які зрадили Україну в окупованому Криму, потроху знаходить розплата, яка вершиться руками самих же окупантів, - про це інформує видання

Последние новости

Банкир: экономику не обманешь поднятием минимальных зарплат или регулированием цен

В законопроекте о Донбассе убрали пункт о разрыве дипломатических отношений с Россией

Названы причины возможного ухода WizzAir из «Жулян»

Додон заявил о необходимости ликвидировать армию Молдовы

Княжицкий обрадовал позитивным прогнозом относительно выходного 25 декабря

Синоптики спрогнозировали существенное похолодание в Украине

Блогер: в этом образе «всемирно известного оперного» певца и есть практически весь российский шоу-бизнес

Кто из активистов «Революции достоинства» получит статус участника боевых действий?

Яременко: с той политикой, которую проводит нынешняя Польша, мне нечего делать на торжественном приеме по случаю независимости

Сергей Иванов: теперь понятно, почему именно Сытника «выбрали» на должность главы НАБУ

Известная украинская писательница выступила с резким заявлением о Третьей мировой войне

Нечем ответить: РФ поставили на место с ее угрозами украинским журналистам

Хочет заглушить критику: в Украине рассказали, почему Трамп дружелюбно настроен к Путину

Страшное ДТП в Харькове: для Зайцевой потребовали пожизненного заключения

Рева пообещал повышение пенсий гражданам Украины с большим трудовым стажем

Сурков и Волкер в Белграде не согласовали позиции по Украине

В Испании заявили о вмешательстве России в референдум в Каталонии

Лидер группы ONUKA: я не против выступать с россиянами на одной сцене, но я против, чтобы быть частью новой музыки России

Дипломат о Польше: «Необходимо сделать шаг назад и услышать друг друга»

Яценюк хочет стать президентом, которого выберет Рада, – политолог

 Новости за день