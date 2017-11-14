В России никогда не высмеют Путина, чего не скажешь об Украине, где у юмористов нет грани, – Казарин

Два дня к ряду лента разочаровывается в российском резиденте «Камеди-клаб» Семене Слепакове, мол, мы думали он такой порядочный, честный, а он совсем не такой, мы думали, что он «рубит» правду, а оказалось, что «бабло». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист Павел Казарин. Он отмечает, что, если быть честными перед собой, то следует признать, что все остроумие российских юмористов имеет границу. И эта граница заканчивается именно на премьер-министре РФ, над которым можно шутить, но, естественно, осторожно.
По словам журналиста, правильно или неправильно что-то в России сделал президент, никто над ним шутить не станет, в любых юморных сценках ему отведена роль источника власти, которого боятся. Единственный разрешенный формат в шутках, это, когда о Владимире Путине говорят, как о человеке из народа, то есть ему в шутках отведена роль доброго, но справедливого президента, который время от времени посещает обычный места: рынок, общественный транспорт, где надоумливает плохих чиновников и по-доброму подбадривает свой российский народ. Это только в Украине нет этой грани и понимания, что значит для страны, в первую очередь, не сама персоналия, а институт президента.
Павел Казарин отмечает, потому не стоит иллюзий относительно постов, юморных сценок товарища Слепакова, ведь он из того же теста, что и все остальные юмористы России. То, что нам кажется сатирой, на самом деле, лишь увеличивает рейтинг первого лица. Журналист отмечает, что важно раз и навсегда понять – те, кто в России имеют реальную власть, не становятся объектами чужого остроумия.