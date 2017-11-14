валюта
СпецтемаКиселев отреагировал на пост Слепакова о Задорнове

Волонтер: в субботу киевляне прощались с погибшими на передовой, а нардеп Савченко в этот день танцевала… Вот она правда

Волонтер: в субботу киевляне прощались с погибшими на передовой, а нардеп Савченко в этот день танцевала… Вот она правда
Как передает replyua.net, известный украинский волонтер и блогер Наталья Юсупова в своем блоге пишет о том, что сегодня только ленивый не смеется над Надей Савченко и откровенно с презрением не отзывается. «Надюха, показала себя во всей красе, предатель, агент Кремля, проект Путина». Такие выражения теперь можно услышать повсюду в Украине.

Наталья Юсупова отмечает, что еще совсем недавно ее пост о Савченко вызвал море гнева, непонимания и открытых оскорблений. Тогда за Савченкор заступалось много людей, потому что видели в ней мученицу, надеялись на нее, как на человека из народа, который, действительно, не является чьим-то родственником, другом, знакомым какого-то политика, олигарха. Теперь же вся страна в очередной раз увидела все мучения Савченко. На этот раз на танцполе в Ирпене, где Надя оторвалась по полной, как в самые молодые годы.

Блогер отмечает, что еще тогда в разгар войны она услышала от солдат в госпитале правдивые истории о Савченко, говорили люди, которые по сути своей лгать не могут. Затем первое место в списке партии «Батькивщина», заочно, но она согласилась. «Совсем маленький процент людей почуял обман, основная масса как сошли с ума, не иначе. Меня банили друзья, успешные люди и грамотные комментаторы. Уже сейчас я не вижу лозунгов за Надю, все отстранились, молча, кто-то грубо и с жестким упреком, но никто так и не сказал, извините, мы были не правы», – резюмировала волонтер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Киселев отреагировал на пост Слепакова о Задорнове

Срочно: Дипломат: предательство и только. То, что сделала София Ротару, недопустимо герою и народному артисту Украины
Важное за сутки
13 ноя 2017
9041

Блогер: мосты сожжены и сжег их Трамп. Для путинского режима все очень и очень грустно. Как говорится – доигрались

Саммит во Вьетнаме показал две вещи. Во-первых, теперь уже и президент США Трамп четко объявил свою позицию относительно режима Путина. Последняя надежда Кремля упала. Во-вторых – в очередной раз

13 ноя 2017
5909

«Украина – это кусок России»: в эфире росТВ выступили с наглым заявлением

По мнению Сергея Рыбакова, который является заместителем Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Украина – это кусок России, который был оторван от последней насильственным

Последние новости

Страшное ДТП в Харькове: для Зайцевой потребовали пожизненного заключения

Рева пообещал повышение пенсий гражданам Украины с большим трудовым стажем

Сурков и Волкер в Белграде не согласовали позиции по Украине

В Испании заявили о вмешательстве России в референдум в Каталонии

Лидер группы ONUKA: я не против выступать с россиянами на одной сцене, но я против, чтобы быть частью новой музыки России

Дипломат о Польше: «Необходимо сделать шаг назад и услышать друг друга»

Яценюк хочет стать президентом, которого выберет Рада, – политолог

Дещица сделал заявление по отношениям между Украиной и Польшей

На фоне скандалов с Украиной в Польше обиделись на «нацистов»

Журналист: «После критики в свой адрес Трамп продемонстрировал классику»

В России никогда не высмеют Путина, чего не скажешь об Украине, где у юмористов нет грани, – Казарин

Россия обвинил Украину в попытках заработать на разрыве дипломатических отношений

Компания «УЗ» увеличивает периодичность курсирования поездов на донецком направлении

В Нью-Йорк Таймс прокомментировали статью о «спорном Крыме»

Пучдемон выступил за единство Каталонии и Испании

Эксперт: «Между Польшей и Украиной назревает новый серьезный конфликт»

Радикальная резолюция Украины о Крыме нашла поддержку у 40 стран мира

Волонтер: в субботу киевляне прощались с погибшими на передовой, а нардеп Савченко в этот день танцевала… Вот она правда

Синоптик: в Украине ожидаются новые погодные сюрпризы

Пучдемон кардинально изменил риторику о независимости Каталонии

 Новости за день