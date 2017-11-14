Волонтер: в субботу киевляне прощались с погибшими на передовой, а нардеп Савченко в этот день танцевала… Вот она правда

Как передает replyua.net, известный украинский волонтер и блогер Наталья Юсупова в своем блоге пишет о том, что сегодня только ленивый не смеется над Надей Савченко и откровенно с презрением не отзывается. «Надюха, показала себя во всей красе, предатель, агент Кремля, проект Путина». Такие выражения теперь можно услышать повсюду в Украине.
Наталья Юсупова отмечает, что еще совсем недавно ее пост о Савченко вызвал море гнева, непонимания и открытых оскорблений. Тогда за Савченкор заступалось много людей, потому что видели в ней мученицу, надеялись на нее, как на человека из народа, который, действительно, не является чьим-то родственником, другом, знакомым какого-то политика, олигарха. Теперь же вся страна в очередной раз увидела все мучения Савченко. На этот раз на танцполе в Ирпене, где Надя оторвалась по полной, как в самые молодые годы.
Блогер отмечает, что еще тогда в разгар войны она услышала от солдат в госпитале правдивые истории о Савченко, говорили люди, которые по сути своей лгать не могут. Затем первое место в списке партии «Батькивщина», заочно, но она согласилась. «Совсем маленький процент людей почуял обман, основная масса как сошли с ума, не иначе. Меня банили друзья, успешные люди и грамотные комментаторы. Уже сейчас я не вижу лозунгов за Надю, все отстранились, молча, кто-то грубо и с жестким упреком, но никто так и не сказал, извините, мы были не правы», – резюмировала волонтер.