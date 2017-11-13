Блогер: в Одессе Саакашвили жил на деньги фонда «На благо Одессы», основными донорами которого были одесские бизнесмены

Как передает replyua.net, известный украинский блогер и телеведущая Ирина Медушевская в своем блоге пишет о том, что, когда Саакашвили зашел в Одессу и сразу же сделал блистательный ход – собрал одесситов на мозговой штурм, тогда 800 человек искренне поверили «грузинскому реформатору», который развернул свои «игры» на «платформах», что он в последствии на антикоррупционных форумах по всей Украине и продолжил. Сейчас Саакашвили опять набирает новых «спартанцев», но уже не 800, а 300.
По словам Медушевской, но вот эти 800, которых Саакашвили «кинул», они никогда же не признаются, как ошиблись. По словам журналистки, многие ей возразят, что то была Одесса, сейчас на кону вся Украина, но, люди не задумываются о том, что может Саакашвили сделать из Украины, ведь не все знают, как он жил в Одессе.
«Я вовсе не требую, чтобы глава ОГА ездил в маршрутках и питался в Макдональсе, но жить на деньги фонда «На благо Одессы», основными донорами которого были одесские бизнесмены, получавшими взамен на деньги преференции от первого лица Одесской области? Это ли не коррупция?», – задается вопросом блогер. Она добавляет, Саакашвили был полтора года в Одессе, с такими полномочиями, которых не было ни у кого и никогда, и растратил все, что у него было.