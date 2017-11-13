Блогер: раньше было все просто – «менты», прокуроры, СБУ – легко договориться на троих. Теперь ввязались НАБУ, САП и НАПК

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В стране обостряется война между НАБУ и НАПК. НАБУ «копает» под главу НАЗК, а НАПК отправляет в суд дело на главу НАБУ. Как обычно, никто ничего толком не понимает и спор поклонников сторон конфликта ведется на основании личных симпатий. Формально первыми начали в НАПК, отправив письмо в НАБУ еще 18 сентября, но Сытник не прост и инициативу перехватил, «накопав» неучтенную «Шкоду» у главы НАПК и проведя обыск у ее родственников. Теперь медийно все выглядит, как месть Сытнику за Корчак. Как предает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украиснкий блогер Сергей Марченко.Он отмечает, что пока ломаются копья вокруг схватки антикоррупционеров, важно обратить внимание на два момента. Первый – оскорбительная для старой гвардии мелочность обвинений – не буровые вышки украсть, не самый дорогой в Европе стадион построить, а использовать корпоративных юристов в личных целях. Взять хотя бы вот эту «Шкоду» неучтенную. Это не «Бентли», не «Кубик», не «Лексус», на худой конец, а «Шкода».По словам Сергея Марченко, второй момент – замечательно, что у нас теперь есть НАБУ, САП и НАПК. Раньше было все просто – «менты», прокуроры, СБУ – не так уж и сложно договориться на троих. Делиться легче, опять же, а, когда конкурируют шесть служб, тогда расклад принципиально другой. «То, что мы сейчас наблюдаем – еще цветочки, ягодки чуть позже пойдут. И это внушает огромный оптимизм», – резюмировал блогер.