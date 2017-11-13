Блогер: 300 спартанцев Саакашвили будут одновременно обучать «лекторы и менторы»

Как предает replyua.net, в сети принялись высмеивать обращения экс-президента Грузии Саакашвили к народу по поводу набора «300 спартанцев» для весомых преобразований в стране, которые наконец-то наведут порядок Украине и изменят политический класс, который сейчас при власти. По словам известного украинского журналиста и блогера Павла Правого, самое интересное это то, кто придумал название команды «300 спартанцев». На самом деле с истории мы знаем, что с Леонидом оставалось не 300, а более 500 воинов, но часть отряда предали остальных и сдались в плен, но это не главное, куда важнее, что приглашать в число 300 спартанцев, обреченных на смерть – очень удачный политологический и психологический ход.
По словам блогера, политологи Саакашвили придумали, что обучать этих самых «спартанцев» будут «лекторы и менторы». «Тот, кто писал этот бред, очевидно ни в зуб ногой, что «ментор» – это учитель, преподаватель. И «лектор» – это также учитель, преподаватель, только в более узком смысле. Представьте себе, что тренер «Динамо» объявляет, что ищет в команду «футболистов и полузащитников», - написал блогер.
Он отмечает, что Саакашвили и его окружение грозятся сбросить «преступную и непрофессиональную власть» и за 70 дней вывести Украину на новый путь. Отсюда возникает главный вопрос, куда могут вывести страну абсолютно неграмотные люди, которые элементарных вещей не умеют сделать?